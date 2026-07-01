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Vyprahlá země

Píšu to v chládku po vydatném dešti. Stále ještě poprchává, hlavně nezapomenout na tu beznaděj, kterou přineslo vedro, přijde zase.

Vyprahlá země

Vyprahlá země, hnědá tráva praská pod nohama

Voda v rybníce nechladí, jde z ní smrad leklých ryb

Opodál se motá a bučí vedrem zblblá žíznivá kráva

Ptáci nezpívají, žáby nekvákají, jen tupý mrtvý klid

xxx

Potom v noci, když se zpocený dívám na měsíc

necítím úlevu, žhavý vzduch se ani nehne, bezvětří

V pelechu je v posledním tažení vyhladovělý zajíc

Říkali, že možná bude pršet snad zítra nebo pozítří

Autor: Václav Kunft | středa 1.7.2026 20:15 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

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Napsat perex v tomto vedru je věc nesnadná, skoro bych řekl, že nemožná. Nebudu to tedy zkoušet a napíšu zde uskupení slov, předstírající, že je perex.

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Václav Kunft

Co také vidím za oknem

Myšlenky se toulají i sem. Okno je takový periskop do světa, když je venku ošklivo, nebo vedro, ale od čeho je fantazie, udělám si hezky.

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Václav Kunft

Slunce strůjce vedra

Ono vedro dává myšlenkám podivný směr, zatoulají se a jeden ani neví kam, vidí různé věci a slyší podivné zvuky. Opravdu.

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Václav Kunft

Šedivá obloha

Tak jak se myšlenky toulají. Sem se dá nacpat všechno, stačí se dívat, nebo jenom zavřít oči. Nemá to hranice, žádná omezení.

20.6.2026 v 23:55 | Karma: 11,05 | Přečteno: 246x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Temná zákoutí

Ukončil jsem posledniny. Měl jsem určitou představu, o čem budou. Připadlo mi, že mám času tak akorát. Představa se vyčerpala dřív, než uplynul čas. Tak teď ve zbývajícím čase budu psát “Tak jak se myšlenky toulají“.

16.6.2026 v 15:25 | Karma: 11,95 | Přečteno: 329x | Diskuse | Poezie a próza
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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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