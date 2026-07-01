Vyprahlá země
Vyprahlá země
Vyprahlá země, hnědá tráva praská pod nohama
Voda v rybníce nechladí, jde z ní smrad leklých ryb
Opodál se motá a bučí vedrem zblblá žíznivá kráva
Ptáci nezpívají, žáby nekvákají, jen tupý mrtvý klid
xxx
Potom v noci, když se zpocený dívám na měsíc
necítím úlevu, žhavý vzduch se ani nehne, bezvětří
V pelechu je v posledním tažení vyhladovělý zajíc
Říkali, že možná bude pršet snad zítra nebo pozítří
Václav Kunft
Voda
Napsat perex v tomto vedru je věc nesnadná, skoro bych řekl, že nemožná. Nebudu to tedy zkoušet a napíšu zde uskupení slov, předstírající, že je perex.
Václav Kunft
Co také vidím za oknem
Myšlenky se toulají i sem. Okno je takový periskop do světa, když je venku ošklivo, nebo vedro, ale od čeho je fantazie, udělám si hezky.
Václav Kunft
Slunce strůjce vedra
Ono vedro dává myšlenkám podivný směr, zatoulají se a jeden ani neví kam, vidí různé věci a slyší podivné zvuky. Opravdu.
Václav Kunft
Šedivá obloha
Tak jak se myšlenky toulají. Sem se dá nacpat všechno, stačí se dívat, nebo jenom zavřít oči. Nemá to hranice, žádná omezení.
Václav Kunft
Temná zákoutí
Ukončil jsem posledniny. Měl jsem určitou představu, o čem budou. Připadlo mi, že mám času tak akorát. Představa se vyčerpala dřív, než uplynul čas. Tak teď ve zbývajícím čase budu psát “Tak jak se myšlenky toulají“.
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