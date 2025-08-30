Vstoupil jsem do ráje
Vstoupil jsem do ráje
Vstoupil jsem do ráje a potkal tam svou první velkou lásku
Bylo tam jaro, kvetly třešně a foukal vlažný vánek
Šla proti mně a já pomalu poznával ty černo černé vlasy
Pleť bílou jako padlý sníh, hnědé oči tak veselé a laskavé
Nakonec i ty drobné zrzavé pihy
Vzala mě za obě ruce a poslala svůj kočičí úsměv
Pak jsem ucítil její teplé měkké rty na svých
Rozběhli jsme se po oblacích
jak malé děti po rozkvetlé louce
po každých pár krocích se políbili
Sedli jsme si na trávu dívali se do očí a povídali
Povídali o tom, co jsme dělali celou tu dobu
Tu dlouhou dobu, co jsme se neviděli
Nevím, nechápu, jak je to možné
Vždyť jsme byli stejně mladí, jako když jsme se poprvé potkali
Polibky se stávali delší a ruce zvědavější
Nevím, jestli jsme se svlékli nebo byli od začátku nazí
Bylo to v jiné realitě
Věděl jsem, že sním, ale nemohlo být nic skutečnější
Propadli jsme se a obejmula nás bezbřehá něha
Jen nerad jsem se budil z obou snů
Bylo to, jak vynořit se z hluboké tůně
Zase jsem byl starý muž a ve vzduchu zbyla trocha vůně
Všechno bylo tak jak mělo být
V jiném životě, v jiném světě s jinou ženou
Václav Kunft
Sonet patnáctý
Často přijdeme vlastní hloupostí o něco vzácné a krásné. Viníme za to kdekoho jen ne sebe. Nedokážeme se vzchopit a o tu krásu zabojovat.
Václav Kunft
Wrest Park
Téměř nikdy nepíši blogy o rodině. Toto je výjimka. Byli jsme s manželkou na svatbě další vnučky a při té příležitosti jsme si udělali malou dovolenou.
Václav Kunft
Není (sonet čtrnáctý)
Ta píseň s tou básní nemá nic společného. Ona vlastně nemá nic společného s ničím. Má ovšem vše společné s tím, co si přejete, aby měla.
Václav Kunft
Láska a víno (sonet třináctý)
Kombinace, o které by se dalo psát do nekonečna. Pějí so nich písně, píší básně a nikdo jim pořádně nerozumí. Jsou záhadou, ale krásnou.
Václav Kunft
Sonet dvanáctý
Sonet může být i pouhá hra se slovy, nebo tak může vypadat. Může to být i pokus vyznat se ve svých pocitech a touhách. Město a tužby.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Největší sladkovodní jezero v Turecku rychle vysychá. Je mrtvé, truchlí rybář
Největší turecké sladkovodní jezero Beysehir, které leží v centrální části země, rychle vysychá,...
U Děčína se čelně srazila dvě auta. Řidička jednoho z nich zemřela
Řidička osobního vozu zemřela v pátek večer při čelním střetu s protijedoucím osobním autem na...
V noci udeřily bouřky a vydatné deště. Spadlo i přes 40 litrů na metr čtvereční
V noci na sobotu napršelo na některých místech v Česku přes 40 litrů vody na metr čtvereční. Srážky...
Náměstkovi hrozil kvůli bitcoinové kauze vyhazov. Nakonec jen přišel o odměny
Náměstek z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Daniel Přibyl za druhý kvartál...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 400
- Celková karma 12,03
- Průměrná čtenost 281x