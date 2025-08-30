Vstoupil jsem do ráje

Čím jsou vzpomínky starší, tím víc připomínají obraz malovaný zlatem s růžovými okraji. Šeptají na tebe horkým dechem, omamují tě tou vůní vzdálených časů.

Vstoupil jsem do ráje a potkal tam svou první velkou lásku

Bylo tam jaro, kvetly třešně a foukal vlažný vánek

Šla proti mně a já pomalu poznával ty černo černé vlasy

Pleť bílou jako padlý sníh, hnědé oči tak veselé a laskavé

Nakonec i ty drobné zrzavé pihy

Vzala mě za obě ruce a poslala svůj kočičí úsměv

Pak jsem ucítil její teplé měkké rty na svých

Rozběhli jsme se po oblacích

jak malé děti po rozkvetlé louce

po každých pár krocích se políbili

Sedli jsme si na trávu dívali se do očí a povídali

Povídali o tom, co jsme dělali celou tu dobu

Tu dlouhou dobu, co jsme se neviděli

Nevím, nechápu, jak je to možné

Vždyť jsme byli stejně mladí, jako když jsme se poprvé potkali

Polibky se stávali delší a ruce zvědavější

Nevím, jestli jsme se svlékli nebo byli od začátku nazí

Bylo to v jiné realitě

Věděl jsem, že sním, ale nemohlo být nic skutečnější

Propadli jsme se a obejmula nás bezbřehá něha

Jen nerad jsem se budil z obou snů

Bylo to, jak vynořit se z hluboké tůně

Zase jsem byl starý muž a ve vzduchu zbyla trocha vůně

Všechno bylo tak jak mělo být

V jiném životě, v jiném světě s jinou ženou

Autor: Václav Kunft | sobota 30.8.2025 10:27 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

