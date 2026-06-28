Voda
Voda
Jediné, na co dokážu myslet v těchto vedrech, je voda.
Potůček schovaný v tunelu stromů v něm pstruzi a voda.
Malý vodopád tiše šumící, jak ze skály padá dolů voda.
Hřmící Viktoriiny vodopády, Zambezi se řítí dolů, je to voda.
V dusné vlhké džungli, na listech, jak kapičky rosy je voda.
Atlantik, šedé chladné vlny, kam se podíváš všude je voda.
Tropický liják zaplavující vyprahlou zemi, spásonosná voda.
Ledovec, co potopil Titanic nebyl přece nic jiného než voda.
Les zve na procházku, pod kopcem studánka a v ní je voda.
Přede mnou sklenice plná ledu a v ní je, co jiného než voda.
Václav Kunft
Co také vidím za oknem
Myšlenky se toulají i sem. Okno je takový periskop do světa, když je venku ošklivo, nebo vedro, ale od čeho je fantazie, udělám si hezky.
Václav Kunft
Slunce strůjce vedra
Ono vedro dává myšlenkám podivný směr, zatoulají se a jeden ani neví kam, vidí různé věci a slyší podivné zvuky. Opravdu.
Václav Kunft
Šedivá obloha
Tak jak se myšlenky toulají. Sem se dá nacpat všechno, stačí se dívat, nebo jenom zavřít oči. Nemá to hranice, žádná omezení.
Václav Kunft
Temná zákoutí
Ukončil jsem posledniny. Měl jsem určitou představu, o čem budou. Připadlo mi, že mám času tak akorát. Představa se vyčerpala dřív, než uplynul čas. Tak teď ve zbývajícím čase budu psát “Tak jak se myšlenky toulají“.
Václav Kunft
Procházka po vrchu Vítkově (Panenství)
Jak napsat chytlavý perex na věc, tak křehkou a pomíjivou jako je vzpomínka. Vzpomínka, o které si nejste jist, jestli je vaše? Poslední poslednina.
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