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Voda

Napsat perex v tomto vedru je věc nesnadná, skoro bych řekl, že nemožná. Nebudu to tedy zkoušet a napíšu zde uskupení slov, předstírající, že je perex.

Voda

Jediné, na co dokážu myslet v těchto vedrech, je voda.

Potůček schovaný v tunelu stromů v něm pstruzi a voda.

Malý vodopád tiše šumící, jak ze skály padá dolů voda.

Hřmící Viktoriiny vodopády, Zambezi se řítí dolů, je to voda.

V dusné vlhké džungli, na listech, jak kapičky rosy je voda.

Atlantik, šedé chladné vlny, kam se podíváš všude je voda.

Tropický liják zaplavující vyprahlou zemi, spásonosná voda.

Ledovec, co potopil Titanic nebyl přece nic jiného než voda.

Les zve na procházku, pod kopcem studánka a v ní je voda.

Přede mnou sklenice plná ledu a v ní je, co jiného než voda.

https://youtu.be/DXta1cgZW8Q

Autor: Václav Kunft | neděle 28.6.2026 15:44 | karma článku: 6,18 | přečteno: 97x

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Václav Kunft

  • Počet článků 480
  • Celková karma 11,65
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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