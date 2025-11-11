Vlčí máky (remembrance/vzpomínka)

Remembrace Day byl původně den vzpomínek na mrtvé z Velké války. Dnes má úplně jiný význam a Velké válce se říká První světová. Jedna z mnohých.

Vlčí máky (remembrance/vzpomínka)

Vzpomínka na padlé ve Velké válce, na miláčka, který se nevrátil

Jsou jako láska, kvetou na poli, na louce i v příkopu s plevelem

Vzpomínka na vojáka, který šel bojovat, aby nás ochránil

Voní jemně jako dlouhé rozloučení s bratrem, milencem, manželem

xxx

Malovali je Chittussi, Klimt, Gogh, Munch i Claude Monet

V té zeleni jsou květy rozhozené jak kapky rudé krve

Ve výšinách, skoro u slunce osamělý sokol křižuje nebe

Velebné ticho jako v chrámu a všude roste ten nenápadný květ

Xxx

Byla to válka, kterou měly skončit všechny války, mrtvých řev

přibývá jich každý den, krutost, blbost, vypočítavost vlkodlaka

podvod a smrad se šíří krajinou, z tlam jim kape med z rukou krev

vyhrává kapela, kladou se věnce, kladou se k nohám zabijáka

xxx

Dav plesá, neví již, co oslavuje, posledních pár vlčích máků voní

V bahně kdesi v dálce, zapomenut, opuštěný mladík trpělivě umírá

V sílícím dešti se dav rozchází, stánkař svůj kiosek s buřty zavírá

V rohu náměstí se pár lidí pozastaví, nadějný politik tam cosi žvaní

Autor: Václav Kunft | úterý 11.11.2025 16:37

Václav Kunft

  Počet článků 420
  Celková karma 12,95
  Průměrná čtenost 284x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

