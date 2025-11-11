Vlčí máky (remembrance/vzpomínka)
Vlčí máky (remembrance/vzpomínka)
Vzpomínka na padlé ve Velké válce, na miláčka, který se nevrátil
Jsou jako láska, kvetou na poli, na louce i v příkopu s plevelem
Vzpomínka na vojáka, který šel bojovat, aby nás ochránil
Voní jemně jako dlouhé rozloučení s bratrem, milencem, manželem
xxx
Malovali je Chittussi, Klimt, Gogh, Munch i Claude Monet
V té zeleni jsou květy rozhozené jak kapky rudé krve
Ve výšinách, skoro u slunce osamělý sokol křižuje nebe
Velebné ticho jako v chrámu a všude roste ten nenápadný květ
Xxx
Byla to válka, kterou měly skončit všechny války, mrtvých řev
přibývá jich každý den, krutost, blbost, vypočítavost vlkodlaka
podvod a smrad se šíří krajinou, z tlam jim kape med z rukou krev
vyhrává kapela, kladou se věnce, kladou se k nohám zabijáka
xxx
Dav plesá, neví již, co oslavuje, posledních pár vlčích máků voní
V bahně kdesi v dálce, zapomenut, opuštěný mladík trpělivě umírá
V sílícím dešti se dav rozchází, stánkař svůj kiosek s buřty zavírá
V rohu náměstí se pár lidí pozastaví, nadějný politik tam cosi žvaní
Václav Kunft
Havrani (sonet 20.)
Není všechno, jak to vypadá a jak se říká, že to je. Můžeme zaběhaná klišé změnit a podívat se na ně novýma očima. Myslím, že sami sebe překvapíme.
Václav Kunft
A přišel ďábel
K tomuto napsat perex ani nejde. Jak se píše perex k celosvětovému fenoménu. To by nebyl perex ale sociologická úvaha a já nejsem sociolog.
Václav Kunft
Černý kůň (sonet 21)
Posledniny jsou v podstatě vzpomínkový cyklus, je hlavně o dědcích s pro dědky. Když sem zabloudí někdo mladší, tak ať promine.
Václav Kunft
Na lavičce
Jsou situace kdy jeden neví, co je skutečnost a co je přání. Nemá cenu to řešit, je lepší to nechat plynout a moc o tom nepřemýšlet.
Václav Kunft
Na zídce (sonet sebevraha - 18)
Někdy je toho na člověk moc, nemůže dál a řeší to drasticky. Touží po klidu, potřebuje klid, a tak volí ten věčný.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Česko má ukrajinské uprchlíky, pomáhat s migranty na jihu nemusí, uznal Brusel
Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do...
Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta
Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo...
Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel
Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel v úterý ráno řidič dodávky, další dva lidé...
Zemřela herečka Sally Kirklandová. Upoutala rolí české emigrantky po boku Pořízkové
V 84 letech dnes zemřela americká herečka Sally Kirklandová, jejíž největší rolí byla postava české...
- Počet článků 420
- Celková karma 12,95
- Průměrná čtenost 284x