Vlak
Vlak
Vlak prořízl zasněženou planinu
Za jeho okny jsou oči zamlžené
Koleje, jak jizva hyzdí bílou krajinu
Veze páry plnit si sny roztoužené
xxx
V kupé je teplo lidé se usmívají
Venku děsivý mráz přebírá vládu
Milenci si potichounku povídají
Nevnímají tu plíživou zkázu
xxx
Mrazem praskají v lese stromy
Mrzne v nich míza, uniká život
Ve městě spadly některé domy
V dáli je slyšet zlověstný rachot
xxx
Ostrý dráp větru zatřásl vlakem
Krajina zčernala, milenci oněměli
Mráz zaplavil vlak i lidi strachem
Zděšení milenci se pevněji objímali
xxx
Nabere rychlost ten zvláštní vlak
Cosi ho ovládne a on se rozhodne,
vzlétne a milence odnese do oblak
nad ně, do slunce a modrého nebe
xxx
Úlevu rychle vystřídal strach, obavy
Zde nejsou koleje, po čem jedeme
Do jaké jsme se to dostali záhady
Jsme již mrtví nebo, ještě žijeme
Václav Kunft
My dva
Já vím, že jsem beznadějný romantik, optimista a Bůh ví co ještě. Občas se pustím do reality, ale vždy z ní uteču zpět sem. Je mi tu lépe.
Václav Kunft
Kam jsem to zapad?
Tak tohle byla hodně nesympatická hospoda. Kupodivu mi připadala velmi povědomá, jako kdybych v ní často pobýval, i když nevím proč bych to dělal.
Václav Kunft
Krásná neznámá
Shořela čarodějka, o které se mi zdálo V hrůzném objetí shořela zčernalá těla Policie nezjistila, zdali to vražda byla
Václav Kunft
Setkání nebo zasněžený sen (Sonet 29.)
Dědkům se někdy stává, že se jim realita a sen popletou. Ale zasněžená Praha je krásná za každých okolností se vzpomínkami, sny i bez nich.
Václav Kunft
Boží muka
Proč si lidé i tady nadávají, proč se pomlouvají, osočují? Proč raději nepíší o lásce? Láska tě osvobodí a povznese i utěší.
