V novinách se objevila jen malá noticka. Vlak vezoucí turisty do romantické destinace zmizel. Ne vlak vykolejil, nebo vlaky se srazily. Jenom vlak zmizel, nic o obětech, troskách jenom vlak zmizel To mě zaujalo.

Vlak prořízl zasněženou planinu

Za jeho okny jsou oči zamlžené

Koleje, jak jizva hyzdí bílou krajinu

Veze páry plnit si sny roztoužené

xxx

V kupé je teplo lidé se usmívají

Venku děsivý mráz přebírá vládu

Milenci si potichounku povídají

Nevnímají tu plíživou zkázu

xxx

Mrazem praskají v lese stromy

Mrzne v nich míza, uniká život

Ve městě spadly některé domy

V dáli je slyšet zlověstný rachot

xxx

Ostrý dráp větru zatřásl vlakem

Krajina zčernala, milenci oněměli

Mráz zaplavil vlak i lidi strachem

Zděšení milenci se pevněji objímali

xxx

Nabere rychlost ten zvláštní vlak

Cosi ho ovládne a on se rozhodne,

vzlétne a milence odnese do oblak

nad ně, do slunce a modrého nebe

xxx

Úlevu rychle vystřídal strach, obavy

Zde nejsou koleje, po čem jedeme

Do jaké jsme se to dostali záhady

Jsme již mrtví nebo, ještě žijeme

Autor: Václav Kunft | pondělí 23.2.2026 14:51 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Další články autora

Václav Kunft

My dva

Já vím, že jsem beznadějný romantik, optimista a Bůh ví co ještě. Občas se pustím do reality, ale vždy z ní uteču zpět sem. Je mi tu lépe.

18.2.2026 v 10:28 | Karma: 10,47 | Přečteno: 258x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Kam jsem to zapad?

Tak tohle byla hodně nesympatická hospoda. Kupodivu mi připadala velmi povědomá, jako kdybych v ní často pobýval, i když nevím proč bych to dělal.

14.2.2026 v 23:36 | Karma: 10,04 | Přečteno: 328x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Krásná neznámá

Shořela čarodějka, o které se mi zdálo V hrůzném objetí shořela zčernalá těla Policie nezjistila, zdali to vražda byla

13.2.2026 v 10:01 | Karma: 11,05 | Přečteno: 339x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Setkání nebo zasněžený sen (Sonet 29.)

Dědkům se někdy stává, že se jim realita a sen popletou. Ale zasněžená Praha je krásná za každých okolností se vzpomínkami, sny i bez nich.

8.2.2026 v 9:51 | Karma: 10,73 | Přečteno: 339x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Boží muka

Proč si lidé i tady nadávají, proč se pomlouvají, osočují? Proč raději nepíší o lásce? Láska tě osvobodí a povznese i utěší.

4.2.2026 v 11:05 | Karma: 8,95 | Přečteno: 306x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

