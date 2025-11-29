Variace lásky a milování

Nic není tak rozmanitého jako láska Snad jediné, co budí také tolik emocí, je válka a tu nemám rád.

Variace lásky a milování

Chladná pouštní noc, ticho, samota, já, opravdový klid a mír

Ty milióny hvězd mě vtahují, slibují příběhy, vášeň a slast

Příběhy o lásce, na jejíž velikost nestačí ani nekonečný vesmír

Letím a hledám, směji se, propadám melancholii, cítím i bolest

Lásku, která začala s prvním a skončí s posledním člověkem

Svítit jako Vega a hledat tě v posvětí, jako Sírius být tvým psem

xxx

Příběhy, které se opakují, a přesto nejsou stejné, jsou jedinečné,

kde krásné dlouhé vlasy hrají stejnou roli jako roztažené nohy

v přepychovém pokoji či okusování bradavek na louce posečené

noční oblohou září měsíc, osvětluje pro milence připravené stohy

jak králové do paláců sem kluci a holky ze vsi za láskou spěchají

jiní tu zase pokoutně, na zapřenou před světem, jen rozkoš skrývají

xxx

Jak včela saje nektar, tak dech chtivých úst oheň rozdmýchal

Motýl si hravě sedl na bradavku, zamával křídly a zase odletěl

Pot se smíchal s deštěm a ve velkých kapkách do žlábků stékal

utíkali před deštěm a smáli se poskakujícím částem mokrých těl

Doběhli pod strom, kde se milovali a něžně jeden druhého dotýkali

Chvěli se touhou i zimou, dlouze se do očí dívali, těsně objímali

xxx

Krvavé šrámy, rány pěstí, zlá slova, vztek a zlost, chvíle bezmoci

Někdy jsme zvířata, slzy, prosby o odpuštění naše povaha proklatá

Mrazivý vzduch, tma, prázdnota, obavy, strach z přicházející půlnoci

Ta díra do, které padáš, někdo tě do ní hodil, je jako studna bezedná

Ovál vás mrazivý vzduch, očistil, probudil, zase se za ruce držíte

stydlivě, bázlivě, s nadějí pevněji a pevněji zase jako jeden cítíte

xxx

Nic není tak rozmanitého jako láska

Snad jediné, co budí také tolik emocí, je válka

a tu nemám rád

Autor: Václav Kunft | sobota 29.11.2025 11:46 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Václav Kunft

  • Počet článků 424
  • Celková karma 12,90
  • Průměrná čtenost 284x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

