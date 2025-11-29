Variace lásky a milování
Chladná pouštní noc, ticho, samota, já, opravdový klid a mír
Ty milióny hvězd mě vtahují, slibují příběhy, vášeň a slast
Příběhy o lásce, na jejíž velikost nestačí ani nekonečný vesmír
Letím a hledám, směji se, propadám melancholii, cítím i bolest
Lásku, která začala s prvním a skončí s posledním člověkem
Svítit jako Vega a hledat tě v posvětí, jako Sírius být tvým psem
xxx
Příběhy, které se opakují, a přesto nejsou stejné, jsou jedinečné,
kde krásné dlouhé vlasy hrají stejnou roli jako roztažené nohy
v přepychovém pokoji či okusování bradavek na louce posečené
noční oblohou září měsíc, osvětluje pro milence připravené stohy
jak králové do paláců sem kluci a holky ze vsi za láskou spěchají
jiní tu zase pokoutně, na zapřenou před světem, jen rozkoš skrývají
xxx
Jak včela saje nektar, tak dech chtivých úst oheň rozdmýchal
Motýl si hravě sedl na bradavku, zamával křídly a zase odletěl
Pot se smíchal s deštěm a ve velkých kapkách do žlábků stékal
utíkali před deštěm a smáli se poskakujícím částem mokrých těl
Doběhli pod strom, kde se milovali a něžně jeden druhého dotýkali
Chvěli se touhou i zimou, dlouze se do očí dívali, těsně objímali
xxx
Krvavé šrámy, rány pěstí, zlá slova, vztek a zlost, chvíle bezmoci
Někdy jsme zvířata, slzy, prosby o odpuštění naše povaha proklatá
Mrazivý vzduch, tma, prázdnota, obavy, strach z přicházející půlnoci
Ta díra do, které padáš, někdo tě do ní hodil, je jako studna bezedná
Ovál vás mrazivý vzduch, očistil, probudil, zase se za ruce držíte
stydlivě, bázlivě, s nadějí pevněji a pevněji zase jako jeden cítíte
xxx
Nic není tak rozmanitého jako láska
Snad jediné, co budí také tolik emocí, je válka
a tu nemám rád
Václav Kunft
Střípky
Otevřu vodníkův hrníček na duše a s přáteli si budeme vyprávět klepy. Klepy tak staré, že budou pravda a mně bude lépe.
Václav Kunft
Sonet 23.
Již to slyším, jsi naivní, optimistický romantik. Jsem a jsem jím rád. Nevidíš svět takový, jaký je. Vidím a jsem z toho smutný.
Václav Kunft
Nevlídno? (Sonet 22)
Každý vidí stejnou věc jinak, někomu květina voní, někomu smrdí. Někdo chodí jenom ve vlezlém dešti, jiný zase v krásných dnech.
Václav Kunft
Vlčí máky (remembrance/vzpomínka)
Remembrace Day byl původně den vzpomínek na mrtvé z Velké války. Dnes má úplně jiný význam a Velké válce se říká První světová. Jedna z mnohých.
Václav Kunft
Havrani (sonet 20.)
Není všechno, jak to vypadá a jak se říká, že to je. Můžeme zaběhaná klišé změnit a podívat se na ně novýma očima. Myslím, že sami sebe překvapíme.
