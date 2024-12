Nevím, jak tato minipovídka dopadne, ani to nechci vědět. Záleží to na čtenáři a na tom, co považuje za pravděpodobné. Ale na druhou stranu jsou Vánoce.

Vánoční dárek

Ta hezká roubenka stála kus za vesnicí a trochu stranou, skoro u lesa. Bydlel v ní starý pán. Bydlel sám, žena mu zemřela, děti měl daleko. Měl uklizeno, uvařeno a zrovna doprostíral ke štědrovečerní večeři. Podle tradice o talíř více, prostřel pro dva, co kdyby přišel nečekaný host, nebo pocestný. Právě se chystal nalévat polévku, když se ozvalo zaklepání na dveře. Netušil, kdo by to mohl být, ale šel otevřít.

Za dveřmi stál asi třicetiletý, vysoký, štíhlý muž. V ruce žmoulal čepici a provinile se usmíval. Řekl starému pánovi, že jede dolů do vsi, že trochu zabloudil, že je celý prokřehlý, a jestli by se mohl na chvilku ohřát. Starý pán ho pozval dál, zavedl ho do kuchyně a usadil ke stolu. Řekl mu, že podle staré tradice o pocestných ho zve na večeři. Mladý muž se na chvilku ostýchal, vymlouval, ale nakonec rád přijal.

Během jídla toho moc nenamluvili, starý pán obsluhoval a mladý muž s chutí jedl a pochvaloval kuchařské umění starého pána. Po jídle, při vínečku se rozběhl rozhovor.

Byl trochu jednostranný, mluvil hlavně starý pán, mladý muž pouze sem tam prohodil pár slov. Bylo vidět, že starý pán nemívá často společnost. Zřejmě chtěl mladého muže zdržet co nejdéle. Přinesl a nalil fernet. Zeptal se mladého muže, jestli k němu nechce kafíčko. Mladý muž odpověděl, že velmi rád. Starý pán odběhl ke kamnům. Mladý muž vytáhl z kapsy prášek, rozmáčkl ho a vhodil starému pánovi do fernetu. Hořkost nápoje přebije chuť prášku.

Prášky, peníze, nůž a oblečení si vyzvedl ze své tajné skrýše hned po útěku z detenčního ústavu. Cestou k ní dbal na to, aby se vyhýbal kamerám. Po vyzvednutí se převlékl do civilu, natáhl kulicha až k obočí a nasadil respirátor, který ukradl v ústavu. I kdyby ho po cestě na nádraží zachytila kamera, nebyl by k poznání. V zimě měl na nádraží respirátor kde kdo. Kulicha raději občas měnil. Vlakem odjel do míst, na která neměl žádnou vazbu, pravděpodobnost, že ho tam někdo bude hledat byla malá.

Starý pán přinesl kávu a posadil se ke stolu. Přiťukli si fernetem na zdraví a vypili ho na ex. Začali upíjet kávu, Starý pán chtěl pokračovat v konverzaci, ale těžkl mu jazyk. Během chvilky spal.

Mladý muž uvažoval. Dědek bude spát tak půl hodiny, to je sice dost času na takové povrchní prohledání, ukradení peněženky a nějakých těch cenností. Na důkladnou prohlídku a vyhledání skrýší, kde staří lidé ukrývají peníze to není. Kdyby ho podřezal, měl by dost času na důkladnou prohlídku, možná, že by našel piny od karet a hesla k účtům. Od dědka věděl, že nikoho nečeká, tak by v chalupě mohl pár dní zůstat a důkladně si promyslet co dál. Nakonec ho napadla další možnost. Co kdyby dal dědkovi vánoční dárek a odešel. Teď, hned.