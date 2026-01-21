Tokološ (Africké momentky)

My máme skřítky, Němci koboldy, Irové leprechauny, Angličané gremliny, v Jižní Africe jsme měli tokološe, to byli také pěkně zlomyslní dárečci.

Vstoupil jsem do pokoje svého zahradníka a první, co mě překvapilo, bylo to, že měl postel postavenou na cihlách. Zeptal jsem se ho proč, hrozně se podivil a odpověděl, že přece kvůli tokološům. Když je postel příliš nízko, mrňavý tokološ pod ní neprojde, praští se o pelest do čela, naštve se a provádí neplechy.

To zní logicky, tak jsem se rozhodl se na tokološe blíže podívat. Slovo samo je částečně Sotho částečně Xhosa a částečně Zulu původu. Popis a původ tokološů se liší od vesnice k vesnici. Podívejme se na základ jejich původu v Xhosa a Zulu mytologii.

Tokološ je malého až drobného vzrůstu, někdy humanoidního, někdy lidoopího vzhledu. V Xhosa mytologii patří mezi zlomyslné až zlé vodní duchy, kteří se po napití vody, nebo spolknutí kamene stávají neviditelní. V Zulu mytologii to jsou zlí, nebezpeční duchové, kteří vám vlezou do ložnice a vyšplhají na postel kde vás svými dlouhými prsty uškrtí. Velmi rádi straší děti a často je poškrábou.

Tokološové mohou být použiti zlými lidmi k pomstě. Takový člověk požádá witch doktora (čaroděje) aby na jeho nepřítele poslal tokološe, za to mu musí slíbit duši někoho, koho má rád. Výběr je na tokološovi. Čaroděj najde mrtvolu, které žhavým železem vypíchne oči a spálí mozek, aby byla poslušná, potom ji posype speciálním práškem, čímž ji zmenší. Tokološ začne určenou osobu terorizovat. Svoji odměnu si vybere za mnoho dní, někdy i za mnoho let. Tokološe vás může zbavit tradiční léčitel/léčitelka zvaný/á sangoma.

Je pravděpodobné, že mýtu daly vznik nevysvětlená noční úmrtí. Bantuové spali v zimě ve svých kulatých domcích na rohožích na zemi, okolo ohně. V řídkém vzduchu vysočiny klesaly zplodiny k podlaze a lidé se čas od času otrávili. Je možné, že pozdější používání postelí s nohami podloženými cihlami úmrtnost snížilo.

Jak jsem napsal na začátku, tokološ má mnoho podob a mnoho způsobů, jak svoje oběti terorizovat, některé i humorné. Ovšem ve většině ústních podání je to zlomyslný a nebezpečný duch. V moderní době se používá i jako odstrašovací příklad při výchově dětí.

O tomto tématu by se dalo napsat ještě mnoho stránek, já ale psal momentku.

Autor: Václav Kunft | středa 21.1.2026 16:34 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

Václav Kunft

  • Počet článků 437
  • Celková karma 12,51
  • Průměrná čtenost 286x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

