Tokološ (Africké momentky)
Vstoupil jsem do pokoje svého zahradníka a první, co mě překvapilo, bylo to, že měl postel postavenou na cihlách. Zeptal jsem se ho proč, hrozně se podivil a odpověděl, že přece kvůli tokološům. Když je postel příliš nízko, mrňavý tokološ pod ní neprojde, praští se o pelest do čela, naštve se a provádí neplechy.
To zní logicky, tak jsem se rozhodl se na tokološe blíže podívat. Slovo samo je částečně Sotho částečně Xhosa a částečně Zulu původu. Popis a původ tokološů se liší od vesnice k vesnici. Podívejme se na základ jejich původu v Xhosa a Zulu mytologii.
Tokološ je malého až drobného vzrůstu, někdy humanoidního, někdy lidoopího vzhledu. V Xhosa mytologii patří mezi zlomyslné až zlé vodní duchy, kteří se po napití vody, nebo spolknutí kamene stávají neviditelní. V Zulu mytologii to jsou zlí, nebezpeční duchové, kteří vám vlezou do ložnice a vyšplhají na postel kde vás svými dlouhými prsty uškrtí. Velmi rádi straší děti a často je poškrábou.
Tokološové mohou být použiti zlými lidmi k pomstě. Takový člověk požádá witch doktora (čaroděje) aby na jeho nepřítele poslal tokološe, za to mu musí slíbit duši někoho, koho má rád. Výběr je na tokološovi. Čaroděj najde mrtvolu, které žhavým železem vypíchne oči a spálí mozek, aby byla poslušná, potom ji posype speciálním práškem, čímž ji zmenší. Tokološ začne určenou osobu terorizovat. Svoji odměnu si vybere za mnoho dní, někdy i za mnoho let. Tokološe vás může zbavit tradiční léčitel/léčitelka zvaný/á sangoma.
Je pravděpodobné, že mýtu daly vznik nevysvětlená noční úmrtí. Bantuové spali v zimě ve svých kulatých domcích na rohožích na zemi, okolo ohně. V řídkém vzduchu vysočiny klesaly zplodiny k podlaze a lidé se čas od času otrávili. Je možné, že pozdější používání postelí s nohami podloženými cihlami úmrtnost snížilo.
Jak jsem napsal na začátku, tokološ má mnoho podob a mnoho způsobů, jak svoje oběti terorizovat, některé i humorné. Ovšem ve většině ústních podání je to zlomyslný a nebezpečný duch. V moderní době se používá i jako odstrašovací příklad při výchově dětí.
O tomto tématu by se dalo napsat ještě mnoho stránek, já ale psal momentku.
Václav Kunft
Plačící okno (Sonet 27.)
Manželce se zalíbil pohled na okno v koupelně, tak neváhala a vyfotila ho. Líbila se jí i ta fotka, opět neváhala a poslala mi ji jako inspiraci.
Václav Kunft
Škorpion (Momentka z Afriky)
Člověk si musí osvojit návyky podle stávajících okolností. Některé mohou být i trochu bizardní. Afrika ale dokáže člověku vlézt pod kůži.
Václav Kunft
Alegorie
Tolik se toho mění, tolik je toho jinak, že je příjemné se vracet k daným konstantám. Nemyslím, že to je staromilství, je to uklidňující. Nakonec přeci píši posledniny.
Václav Kunft
Halleyova kometa (Momentky z Afriky)
Momentky z Afriky. Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Václav Kunft
Wonderboom úžasný divoký fíkovník.
Magaliesberg range je malé, ale výrazné pohoří protínající severní část Pretorie, na jeho úpatí a poté na severním svahu jsme mnoho let žili.
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Karolína Muchová na Australian Open: Ve 2. kole přehrála Američankou Parks až v rozhodujícím setu
Karolína Muchová se ve středu dostala jako první z Češek do do 3. kola Australian Open. O postupu...
Australian Open 2026 je v plném proudu. Do 3. kola již prošel první Čech
Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze...
V Cekově na Rokycansku budou nové volby, podaná byla jedna nezávislá kandidátka
Vesnička Cekov na Rokycansku, kde budou 28. března nové volby do zastupitelstva, předala na...
Biatlon Nové Město na Moravě 2025/2026: Biatlonový svátek v Česku odstartuje již zítra
Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou...
Prodej polyfunkčního domu MODĚVA
Poděbradovo nám., Prostějov
70 000 000 Kč
- Počet článků 437
- Celková karma 12,51
- Průměrná čtenost 286x