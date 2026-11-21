Tisíckrát (Libozvuk)
Tisíckrát (Libozvuk)
I kdybych to řekl tisíckrát
Řeknu to jednou
Mám tě rád
Řeknu to jednou
Chtěl bych tisíckrát
s tebou se zas a zas milovat
Václav Kunft
Není on náhodou listopad
-----------------------Ono dnes celý den pršelo.--------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Kdyby nebyla láska
----------------Kdyby nebyla láska stálo by za to žít?----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
11. 11. v 11:00 1918
-------Nic se nemění, rudé vlčí máky dále krásně kvetou------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Poezie m i z í í í Lament
------------------Doufám, že to je jenom můj dojem.-----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Na polštáři vlas (Libozvuky)
----------Tak ze mě zase vypadl libozvuk. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.-----------------------------------------
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