Tento okamžik
Tento okamžik
Vše se zastavilo, azurové nebe
i ptáci přestali zpívat, bezvětří.
Jsem sám nikde nevidím ani tebe
voní levandule květ s vůní polední.
Pamatuj si tento okamžik.
Rozlité ticho tě objímá, vše vyplňuje
Zastavil se čas na chvíli, na věčnost
Nic se rozpíná po okolí se roztahuje
Krása je podvod není to skutečnost
Není to ten okamžik
Vítr se po nebi honí s bílými mraky
Keře a stromy ti lemují tvoji cestu
Ryby si u hladiny hrají s dravými ptáky
Rozhodl ses odejít, dát sbohem městu
To je ten okamžik
Václav Kunft
Sonet 35
Jsou témata se, kterými se člověk bez úspěchu snaží vypořádat, a tak se k nim neustále vrací. Skoro bych se vsadil, že ani tohle není finální.
Václav Kunft
Přehrady
Na krizová sucha zaútočil Andrej Babiš s razancí sobě vlastní. Po zajisté zralé úvaze vypálil nápad na výstavbu asi dvaceti přehrad. Lidi to zajisté ohromí, zapomněl ovšem říct za jak dlouho tento nápad začne pomáhat.
Václav Kunft
Maškarní (Limerik)
-----------------Tak nevím, psát anglicky Limerick nebo česky Limerik-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Byli krásní (Sonet 34)
Tady nechci psát perex, byl by hloupý--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Další Haiku
---------------------------------na Haiku nelze psát perex-----------------------------------------------------------------------
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