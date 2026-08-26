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Tento okamžik

------Jsou okamžiky, kdy všechno víte, všechno je jasné. -----------------------------------------------------------------------------

Tento okamžik

Vše se zastavilo, azurové nebe

i ptáci přestali zpívat, bezvětří.

Jsem sám nikde nevidím ani tebe

voní levandule květ s vůní polední.

Pamatuj si tento okamžik.

Rozlité ticho tě objímá, vše vyplňuje

Zastavil se čas na chvíli, na věčnost

Nic se rozpíná po okolí se roztahuje

Krása je podvod není to skutečnost

Není to ten okamžik

Vítr se po nebi honí s bílými mraky

Keře a stromy ti lemují tvoji cestu

Ryby si u hladiny hrají s dravými ptáky

Rozhodl ses odejít, dát sbohem městu

To je ten okamžik

Autor: Václav Kunft | středa 26.8.2026 21:59 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

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Václav Kunft

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  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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