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Temná zákoutí

Ukončil jsem posledniny. Měl jsem určitou představu, o čem budou. Připadlo mi, že mám času tak akorát. Představa se vyčerpala dřív, než uplynul čas. Tak teď ve zbývajícím čase budu psát “Tak jak se myšlenky toulají“.

Temná zákoutí

V prázdné hlavě bouří zuřivost

V ponížení stočen do klubíčka

V té bezmoci probleskne tak dost

V ruce nůž se konečně dočká

xxx

Možná, že se to samo srovná

Možná, nemusíš dělat vůbec nic

Možná, možná, možná, možná

Možná jsi sám sobě věčný kibic

xxx

A tak jako vždy budeš jen snít

A tak jako vždy se budeš smát

A tak jako vždy budeš zase bit

A tak jako vždy se budeš bát

Autor: Václav Kunft | úterý 16.6.2026 15:25 | karma článku: 6,77 | přečteno: 86x

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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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