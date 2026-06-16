Temná zákoutí
Temná zákoutí
V prázdné hlavě bouří zuřivost
V ponížení stočen do klubíčka
V té bezmoci probleskne tak dost
V ruce nůž se konečně dočká
xxx
Možná, že se to samo srovná
Možná, nemusíš dělat vůbec nic
Možná, možná, možná, možná
Možná jsi sám sobě věčný kibic
xxx
A tak jako vždy budeš jen snít
A tak jako vždy se budeš smát
A tak jako vždy budeš zase bit
A tak jako vždy se budeš bát
Václav Kunft
Procházka po vrchu Vítkově (Panenství)
Jak napsat chytlavý perex na věc, tak křehkou a pomíjivou jako je vzpomínka. Vzpomínka, o které si nejste jist, jestli je vaše? Poslední poslednina.
Václav Kunft
Oni dva (Sonet 32.)
Jako úlitbu za Hvězdu, poezii z ulice jsem napsal sonet ze světa čistého poetična. Je to, jako když si frťana Fernetu osladíte cukrovou vatou.
Václav Kunft
Musíš (modlitbička)
Člověk si říká, že píše hlavně pro sebe, to se ale oblbuje, píše pro druhé. Má dojem, že má co sdělit, a tak někdy i nařizuje. Taková malá modlitbička.
Václav Kunft
Máme rádi fotbal.
Legendární a kontroverzní gól rukou vstřelil ve čtvrtfinále MS 1986 proti Anglii alkoholik a drogově závislý podvodník, uctívaná fotbalová legenda Diego Armando Maradona.
Václav Kunft
Hvězda (Sonet 31.)
Když se dají dohromady dva lidé, kteří mají jiný pohled na svět a vyznávají jiné hodnoty, je zaděláno na malér. Málo kdy to funguje.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let
Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...
Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu
Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...
Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun
Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...
Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...
Prodej bytu 2+kk, CP 55 m2, Bystřice nad Pernštejnem (15)
Masarykovo náměstí, Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
4 949 000 Kč
- Počet článků 476
- Celková karma 11,97
- Průměrná čtenost 291x