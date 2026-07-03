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Také ráj.

Tohle se mi asi nezdálo, ani se mi to nestalo, něco mezi, ale co? Možná se to jednou dozvím, nespěchám. Nechci to zahnat, možná to přijde znovu.
Autor: Václav Kunft | pátek 3.7.2026 22:50 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Václav Kunft

Vyprahlá země

Píšu to v chládku po vydatném dešti. Stále ještě poprchává, hlavně nezapomenout na tu beznaděj, kterou přineslo vedro, přijde zase.

1.7.2026 v 20:15 | Karma: 8,05 | Přečteno: 135x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Voda

Napsat perex v tomto vedru je věc nesnadná, skoro bych řekl, že nemožná. Nebudu to tedy zkoušet a napíšu zde uskupení slov, předstírající, že je perex.

28.6.2026 v 15:44 | Karma: 9,84 | Přečteno: 195x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Co také vidím za oknem

Myšlenky se toulají i sem. Okno je takový periskop do světa, když je venku ošklivo, nebo vedro, ale od čeho je fantazie, udělám si hezky.

27.6.2026 v 9:18 | Karma: 9,62 | Přečteno: 161x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Slunce strůjce vedra

Ono vedro dává myšlenkám podivný směr, zatoulají se a jeden ani neví kam, vidí různé věci a slyší podivné zvuky. Opravdu.

24.6.2026 v 22:24 | Karma: 10,89 | Přečteno: 210x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Šedivá obloha

Tak jak se myšlenky toulají. Sem se dá nacpat všechno, stačí se dívat, nebo jenom zavřít oči. Nemá to hranice, žádná omezení.

20.6.2026 v 23:55 | Karma: 11,73 | Přečteno: 260x | Diskuse | Poezie a próza
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Václav Kunft

  • Počet článků 482
  • Celková karma 11,90
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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