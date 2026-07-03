Také ráj.
Václav Kunft
Vyprahlá země
Píšu to v chládku po vydatném dešti. Stále ještě poprchává, hlavně nezapomenout na tu beznaděj, kterou přineslo vedro, přijde zase.
Václav Kunft
Voda
Napsat perex v tomto vedru je věc nesnadná, skoro bych řekl, že nemožná. Nebudu to tedy zkoušet a napíšu zde uskupení slov, předstírající, že je perex.
Václav Kunft
Co také vidím za oknem
Myšlenky se toulají i sem. Okno je takový periskop do světa, když je venku ošklivo, nebo vedro, ale od čeho je fantazie, udělám si hezky.
Václav Kunft
Slunce strůjce vedra
Ono vedro dává myšlenkám podivný směr, zatoulají se a jeden ani neví kam, vidí různé věci a slyší podivné zvuky. Opravdu.
Václav Kunft
Šedivá obloha
Tak jak se myšlenky toulají. Sem se dá nacpat všechno, stačí se dívat, nebo jenom zavřít oči. Nemá to hranice, žádná omezení.
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