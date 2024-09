Také i takhle

I takhle se dá žít. Je to chaos, vír i zábava. Zdá se to jako dobrodružství, ale je to očistec. Někoho to posílí, někoho zabije, někdo si toho ani nevšimne.

Také i takhle Koktejl pouštního písku a žhavého větru Chechot hyeny, šustění kobry, bodliny dikobraza Rozházené kosti, plachtící sup v klouzavém letu Nezaostříš, nepochopíš, tak trochu tě to rozmazává xxx Pitky, které nelze popsat, protože si je nikdo nepamatuje Noci na cizím loži, nevěra i v pravé poledne, že jo kámo Lži a podvody, kudla do zad, nediv se jsme přece přátelé Slizký recepční se ptá: „Jaké jméno mám zapsat dámo“? xxx Savanou se rozlehl nového lvího krále řev Pozabíjel všechny potomky zplozené předchůdcem Pářil se s lvicemi a na tlamě měl ještě lvíčat krev Znovu mocně zařval, aby dal všem vědět, kdo je králem xxx Prosekáš se džunglí k náhorní planině, dobré místo na spaní Zasníš se a nic není, je to lepší než být opilý, tohle je romantika Sám pryč od té špíny, lží, podvodů a zbytečného násilí Padne noc a rozestře se Mléčná dráha, zaostříš na Jižní kříž, obloha! xxx Ve vězení ti sdělí, že kamarád je mrtvý, seděl za vraždu Nebyl to zlý kluk, když se napil, byl pruďas, a tvrdá palice V cele nesměl mít ani tkaničky do bot a oběsil se na opasku? Neměl tam ani trám, ani skobu, oběsil se na dveřích, na klice xxx Útěk na moře, na oceán, vlny uklidňují, laskají tě a houpají Zmizí slunce, zvedá se vítr, vlny rostou s lodí sem tam hází Déšť, jak provazy padá z nebe, ohnivé blesky oblohu křižují Bouře jako konec světa, malé lodě a malí lidé se z takové nevrací