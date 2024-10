Svět

A z toho ať si každý vybere, co chce ne to, co se mu hodí, ale to, co se na něj hodí. Já jsem to také udělal a nedopadl jsem dobře.

Svět Ošklivá čarodějnice s roztaženýma nohama nad světem Nos jako hák na něm bradavice s jedním chlupem Byla krásná, než jsme ji zničili naším obdivem xxx Tleskali jsme a chodili po oblacích Brodíme se nechutnou břečkou Utápěli jsme se v neznámých zázracích Teď běháme s prašivých psů smečkou xxx Pole jsme z dálky obcházeli Teď pereme se o kus žvance Z okna jsme večer vyhlíželi S kostlivci tancujeme pohřební tance xxx Smáli jsme se nebo vysmívali? Jak zvířata teď trpíme Co jsme toho jen tak nažvanili Teď jak berani mlčíme xxx Sebelítost z lenosti Sebemrskačství jako výmluva Radosti nebo neřesti Čistá pravda nebo podlá pomluva Xxx Ta baba mi nedá spát Jak mohla takhle sejít ta krasavice Jak jsem si kdy s tímhle mohl hrát Báječné stvoření je teď šlapka z ulice xxx Co jsem jí udělal já a kolik nás vlastně bylo Nebyl jsem sám, určitě nás bylo víc Nevěřím, že by to bylo moje dílo Nebo bylo? Neudělal jsem vůbec nic.