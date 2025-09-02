Strom v Bedfordshire

Nebylo moc hezky přesto jsem šel na procházku. Šel jsem po polní cestě k hájku a bažantnici, tam se cesta lomila. Uviděl jsem ve stráni starý strom a u něj se pásl kolouch. Vůbec se mě nebál.

Strom v Bedfordshire

Stojím opřený o strom

vidím vše, co viděl on

Jako mladý stromek viděl asi

jak Dánové válčí se Sasy

Intermezzo, zmlkly zbraně

u stromku se pasou laně

U St. Albans bitva zuří

další válka, válka růží

xxx

U lesíka kvete blatouch

u dubu se pase kolouch

Alžbětinská zlatá doba

doba umění, Shakespearova

Vyhnula se mu velká rebelie

Všude farmy, louky, lesy háje

Smrduté komíny a špinavá voda

Vyhnula se mu i tahle ošklivá doba

xxx

Srdíčka do něj vyrývali

A pak se z válek nevrátili

Znovu se začali plnit obilnice

A teď se vracejí bažantnice

Na obloze ladně krouží

elegantní zloděj kořistí

Srpová křídla červeného luňáka

nejhezčího mrchožrouta

Autor: Václav Kunft | úterý 2.9.2025 15:01 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Václav Kunft

  Počet článků 402
  Celková karma 12,03
  Průměrná čtenost 280x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

