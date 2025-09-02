Strom v Bedfordshire
Strom v Bedfordshire
Stojím opřený o strom
vidím vše, co viděl on
Jako mladý stromek viděl asi
jak Dánové válčí se Sasy
Intermezzo, zmlkly zbraně
u stromku se pasou laně
U St. Albans bitva zuří
další válka, válka růží
xxx
U lesíka kvete blatouch
u dubu se pase kolouch
Alžbětinská zlatá doba
doba umění, Shakespearova
Vyhnula se mu velká rebelie
Všude farmy, louky, lesy háje
Smrduté komíny a špinavá voda
Vyhnula se mu i tahle ošklivá doba
xxx
Srdíčka do něj vyrývali
A pak se z válek nevrátili
Znovu se začali plnit obilnice
A teď se vracejí bažantnice
Na obloze ladně krouží
elegantní zloděj kořistí
Srpová křídla červeného luňáka
nejhezčího mrchožrouta
Václav Kunft
Vstoupil jsem do ráje
Čím jsou vzpomínky starší, tím víc připomínají obraz malovaný zlatem s růžovými okraji. Šeptají na tebe horkým dechem, omamují tě tou vůní vzdálených časů.
Václav Kunft
Sonet patnáctý
Často přijdeme vlastní hloupostí o něco vzácné a krásné. Viníme za to kdekoho jen ne sebe. Nedokážeme se vzchopit a o tu krásu zabojovat.
Václav Kunft
Wrest Park
Téměř nikdy nepíši blogy o rodině. Toto je výjimka. Byli jsme s manželkou na svatbě další vnučky a při té příležitosti jsme si udělali malou dovolenou.
Václav Kunft
Není (sonet čtrnáctý)
Ta píseň s tou básní nemá nic společného. Ona vlastně nemá nic společného s ničím. Má ovšem vše společné s tím, co si přejete, aby měla.
Václav Kunft
Láska a víno (sonet třináctý)
Kombinace, o které by se dalo psát do nekonečna. Pějí so nich písně, píší básně a nikdo jim pořádně nerozumí. Jsou záhadou, ale krásnou.
