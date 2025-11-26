Střípky

Otevřu vodníkův hrníček na duše a s přáteli si budeme vyprávět klepy. Klepy tak staré, že budou pravda a mně bude lépe.

Střípky

Nebuď líný a cestou sbírej střípky

Ohni se, zvedni, opraš a uschovej

Zastav se za vodníkem u tůňky

Popovídej s ním nespěchej

Půjč si od něj hrníček na duše

xxx

Vylez na kopec, budeš tam mít rozhled

Nebuď líný, budeš tam mít lepší signál

Jednou si vzpomeneš na tenhle výlet

I na toho, s kým sis povídal

Usuš tu kytičku, kterou jsi utrhl

xxx

Toho roku byla v létě hrozná vedra

Nemilá vzpomínka, náhodná flundra

Zima se jen třpytila byl jiskřivý mráz

Byla tak nádherná neměla jediný kaz

Mám z toho roku kamínek a větvičku

xxx

Jednou až mi nebude dobře

Vyložím na stůl všechny ty střepy

Otevřu vodníkův hrníček na duše

a s přáteli si budeme vyprávět klepy

Klepy tak staré, že budou pravda a mně bude lépe

Autor: Václav Kunft | středa 26.11.2025 13:50 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Další články autora

Václav Kunft

Sonet 23.

Již to slyším, jsi naivní, optimistický romantik. Jsem a jsem jím rád. Nevidíš svět takový, jaký je. Vidím a jsem z toho smutný.

19.11.2025 v 15:28 | Karma: 9,72 | Přečteno: 236x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Nevlídno? (Sonet 22)

Každý vidí stejnou věc jinak, někomu květina voní, někomu smrdí. Někdo chodí jenom ve vlezlém dešti, jiný zase v krásných dnech.

15.11.2025 v 10:25 | Karma: 11,00 | Přečteno: 321x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Vlčí máky (remembrance/vzpomínka)

Remembrace Day byl původně den vzpomínek na mrtvé z Velké války. Dnes má úplně jiný význam a Velké válce se říká První světová. Jedna z mnohých.

11.11.2025 v 16:37 | Karma: 13,75 | Přečteno: 356x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Havrani (sonet 20.)

Není všechno, jak to vypadá a jak se říká, že to je. Můžeme zaběhaná klišé změnit a podívat se na ně novýma očima. Myslím, že sami sebe překvapíme.

1.11.2025 v 11:46 | Karma: 13,48 | Přečteno: 360x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

A přišel ďábel

K tomuto napsat perex ani nejde. Jak se píše perex k celosvětovému fenoménu. To by nebyl perex ale sociologická úvaha a já nejsem sociolog.

29.10.2025 v 17:04 | Karma: 14,10 | Přečteno: 393x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.
26. listopadu 2025

Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...

Rozpočet se nedá opravit, řekl Babiš. Stínové divadlo hnutí ANO, opáčil Fiala

Předseda ANO a zřejmě budoucí premiér Andrej Babiš ve Sněmovně (26. listopadu...
26. listopadu 2025,  aktualizováno 

Přímý přenos Poslanci projednávají návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Koalice...

Soud vrátil případ parkovacího domu v Pardubicích, musí padnout nová obžaloba

Soud ve čtvrtek odpoledne rozhodoval o uvalení vazby na exprimátora Pardubic...
26. listopadu 2025  13:59

Soud vrátil k došetření případ ovlivnění zakázky na stavbu parkovacího domu v Pardubicích. Státní...

Babiš přivezl na Hrad návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů

Andrej Babiš dorazil na Hrad, aby prezidentu Petru Pavlovi představil seznam...
26. listopadu 2025  5:21,  aktualizováno  13:50

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přivezl na Hrad prezidentovi Petru Pavlovi návrh na složení nové...

Senát projedná návrh, aby mohl NKÚ kontrolovat hospodaření České televize

Jednání Senátu (2. července 2025)
26. listopadu 2025  5:55,  aktualizováno  13:38

Horní komora parlamentu projedná návrh, který by Nejvyššímu kontrolnímu úřadu umožnil prověřovat...

Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás

Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...

Václav Kunft

  • Počet článků 423
  • Celková karma 13,04
  • Průměrná čtenost 284x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.