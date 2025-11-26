Střípky
Střípky
Nebuď líný a cestou sbírej střípky
Ohni se, zvedni, opraš a uschovej
Zastav se za vodníkem u tůňky
Popovídej s ním nespěchej
Půjč si od něj hrníček na duše
xxx
Vylez na kopec, budeš tam mít rozhled
Nebuď líný, budeš tam mít lepší signál
Jednou si vzpomeneš na tenhle výlet
I na toho, s kým sis povídal
Usuš tu kytičku, kterou jsi utrhl
xxx
Toho roku byla v létě hrozná vedra
Nemilá vzpomínka, náhodná flundra
Zima se jen třpytila byl jiskřivý mráz
Byla tak nádherná neměla jediný kaz
Mám z toho roku kamínek a větvičku
xxx
Jednou až mi nebude dobře
Vyložím na stůl všechny ty střepy
Otevřu vodníkův hrníček na duše
a s přáteli si budeme vyprávět klepy
Klepy tak staré, že budou pravda a mně bude lépe
Václav Kunft
Sonet 23.
Již to slyším, jsi naivní, optimistický romantik. Jsem a jsem jím rád. Nevidíš svět takový, jaký je. Vidím a jsem z toho smutný.
Václav Kunft
Nevlídno? (Sonet 22)
Každý vidí stejnou věc jinak, někomu květina voní, někomu smrdí. Někdo chodí jenom ve vlezlém dešti, jiný zase v krásných dnech.
Václav Kunft
Vlčí máky (remembrance/vzpomínka)
Remembrace Day byl původně den vzpomínek na mrtvé z Velké války. Dnes má úplně jiný význam a Velké válce se říká První světová. Jedna z mnohých.
Václav Kunft
Havrani (sonet 20.)
Není všechno, jak to vypadá a jak se říká, že to je. Můžeme zaběhaná klišé změnit a podívat se na ně novýma očima. Myslím, že sami sebe překvapíme.
Václav Kunft
A přišel ďábel
K tomuto napsat perex ani nejde. Jak se píše perex k celosvětovému fenoménu. To by nebyl perex ale sociologická úvaha a já nejsem sociolog.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Rozpočet se nedá opravit, řekl Babiš. Stínové divadlo hnutí ANO, opáčil Fiala
Přímý přenos Poslanci projednávají návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Koalice...
Soud vrátil případ parkovacího domu v Pardubicích, musí padnout nová obžaloba
Soud vrátil k došetření případ ovlivnění zakázky na stavbu parkovacího domu v Pardubicích. Státní...
Babiš přivezl na Hrad návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přivezl na Hrad prezidentovi Petru Pavlovi návrh na složení nové...
Senát projedná návrh, aby mohl NKÚ kontrolovat hospodaření České televize
Horní komora parlamentu projedná návrh, který by Nejvyššímu kontrolnímu úřadu umožnil prověřovat...
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...
- Počet článků 423
- Celková karma 13,04
- Průměrná čtenost 284x