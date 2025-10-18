Stačí zavřít oči (Libozvuky)

Libozvuky jsou podsekcí poslednin, nemusí vždy dávat smysl, ale musí hezky znít. Tenhle je na zlepšení špatné nálady.

Prší je pochmurno, špatná nálada

Stačí zavřít oči a je zase hezky

cestičky z bílého štěrku, zámecká zahrada

Zmizí všechny chmury, bolesti a stesky

Autor: Václav Kunft | sobota 18.10.2025 12:02 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Václav Kunft

Óda na barvy

Chápu, že se MUDr. Skružný kochal výhledem z auta, předevčírem se mně to také stalo. Zaplať Pán Bůh jsem neboural, jen jsem zpomalil.

15.10.2025 v 13:25 | Karma: 10,31 | Přečteno: 167x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Orel z Dračích hor

Člověk má někdy neskutečné představy. Je to únik z nudné reality, nebo nějaká primordiální touha? Nevím a nedozvím se.

8.10.2025 v 20:18 | Karma: 10,83 | Přečteno: 270x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Jiný podzim

Docela slušná dávka melancholie. Co nadělám, nemládnu a melancholie k stárnutí patří. Nemá cenu si něco nalhávat, už nehopsám jak splašené hříbě.

4.10.2025 v 13:32 | Karma: 9,31 | Přečteno: 311x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Dnes (Sonet osmnáctý)

Takhle mi to někdy připadá, smutná realita, a tak trochu rezignace. Možná, že je to jenom únava, že se mýlím a jiní to vidí veseleji.

1.10.2025 v 10:35 | Karma: 12,30 | Přečteno: 350x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Dědkův podzim

Klid a smíření, co víc člověk v mém věku potřebuje? Tak to byste se divili, tenhle šourající se dědek je alter ego rozeřvaného čerta.

27.9.2025 v 11:06 | Karma: 15,10 | Přečteno: 371x | Diskuse | Poezie a próza
Václav Kunft

  • Počet článků 414
  • Celková karma 11,99
  • Průměrná čtenost 282x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

