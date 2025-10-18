Stačí zavřít oči (Libozvuky)
Prší je pochmurno, špatná nálada
Stačí zavřít oči a je zase hezky
cestičky z bílého štěrku, zámecká zahrada
Zmizí všechny chmury, bolesti a stesky
Václav Kunft
Óda na barvy
Chápu, že se MUDr. Skružný kochal výhledem z auta, předevčírem se mně to také stalo. Zaplať Pán Bůh jsem neboural, jen jsem zpomalil.
Václav Kunft
Orel z Dračích hor
Člověk má někdy neskutečné představy. Je to únik z nudné reality, nebo nějaká primordiální touha? Nevím a nedozvím se.
Václav Kunft
Jiný podzim
Docela slušná dávka melancholie. Co nadělám, nemládnu a melancholie k stárnutí patří. Nemá cenu si něco nalhávat, už nehopsám jak splašené hříbě.
Václav Kunft
Dnes (Sonet osmnáctý)
Takhle mi to někdy připadá, smutná realita, a tak trochu rezignace. Možná, že je to jenom únava, že se mýlím a jiní to vidí veseleji.
Václav Kunft
Dědkův podzim
Klid a smíření, co víc člověk v mém věku potřebuje? Tak to byste se divili, tenhle šourající se dědek je alter ego rozeřvaného čerta.
