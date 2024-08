Srpen mírně erotický

Perex by měl přiblížit a objasnit to, co bude následovat. Nechci nic přibližovat, nic objasňovat, každý bude mít svoji jedinečnou představu.

Srpen mírně erotický Podivný měsíc, krásný měsíc, sladký měsíc, dozrává a sklízí se úroda, plány, lásky, nevěry. Končí dovolené, prázdniny, času málo, tužeb na tisíc. Ve vzduchu je něco, co nás nutí, žene, mění nálady. xxx Stačí ruku natáhnout a utrhneš si ovoce, stačí se zasnít a utrhneš si hřích. Srpen svádí, laská, hladí, přináší rozkoše, ženy voní, prsa se jim vlní, ze rtů zní smyslný smích. xxx Svůdce srpen nutí ke spěchu, svléká panny i roztoužené ženy. První láska vedle vonícího, čerstvě posečeného pole. Líbezná, rozkošná, vášnivá nevěra pro trochu změny, ukradená příležitost, v příšeří, ve stínu ve stodole. xxx Sladká hruška, šťáva tečící z úst rudých od ostružin polibek první nebo tajně ukradený, ruce šmátrající, pod blůzkou nebo pod sukní to doopravdy nevím. Jen vím, že vždy našly tělo vstřícné, rozkoší se zmítající. xxx Není čas myslet, čas letí brzy skončí srpnová magie. Přijdou pak dny tak obyčejné pod podmračeným nebem. Srpen však nekárá, pomáhá, odpouští, sluncem vše zakryje, horký dech a rozpálená těla bouřkou zchladí, omyje deštěm. Xxx Po letech stále cítíš to rozechvění, červenání a trochu studu. Vzpomínky příjemné, teplem a vášní prohřáté s příchutí dobrodružství. Srpen ti dal všechno, tajemství i strach, jen ne nudu. Srpen, co je to za měsíc, že je tak jiný, nádherný a plný slastí.