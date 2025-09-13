Sonet šestnáctý
Sonet šestnáctý
Přes den žhavá poušť, výheň, hvězda slunce zabíjí
V noci chládek krásná obloha plná jasných hvězd
Ty nejjasnější, bývalé milenky, se mým touhám zasmějí
Na pokraji existence hledaje stín takový byl můj svět
xxx
S žárem jsem bojoval, nechtěl jsem prohrát, dát se zbít
Chladná krása se měnila v mráz, noc špinila oblaka
Utekl jsem z pouště do lesa, chtěl jsem stín najít
V dolíčku pod bukem byla, skrytá se tu krčila studánka
xxx
Ponořil jsem do ní tvář, bylo mi krásně, měkké pohlazení
Není jen oheň, není jen mráz, není jen vášeň je i roztoužení
Lehl jsem si pod strom a usnul, snil jsem ten sen nejkrásnější
xxx
Do korun stromů mě nesla hudba, kolébala mě a hýčkala
Zhmotnila se a byla to krásná víla, která mou tvář hladila
Položila mě do mechu a přikryla krásným zvukem houslí
Václav Kunft
Libozvuky o lásce
Libozvuky jsou podsekce poslednin mohou, ale nemusí dávat smysl, musí ale dobře znít. Cokoliv, co je o lásce nemůže znít špatně.
Václav Kunft
Poslední pouť (Sonet sedmnáctý)
K tomuto sonetu se píše perex hrozně blbě. Psát perex k sonetu o smrti není jednoduché, k sonetu o vlastní smrti je to dvakrát trapné.
Václav Kunft
Strom v Bedfordshire
Nebylo moc hezky přesto jsem šel na procházku. Šel jsem po polní cestě k hájku a bažantnici, tam se cesta lomila. Uviděl jsem ve stráni starý strom a u něj se pásl kolouch. Vůbec se mě nebál.
Václav Kunft
Vstoupil jsem do ráje
Čím jsou vzpomínky starší, tím víc připomínají obraz malovaný zlatem s růžovými okraji. Šeptají na tebe horkým dechem, omamují tě tou vůní vzdálených časů.
Václav Kunft
Sonet patnáctý
Často přijdeme vlastní hloupostí o něco vzácné a krásné. Viníme za to kdekoho jen ne sebe. Nedokážeme se vzchopit a o tu krásu zabojovat.
