Sonet šestnáctý

Je dobré se občas toulat po hvězdách. Je stejně dobré se včas vrátit na zem. Co vlastně je realita, co je sen, co je krása a co je zbožné přání?

Přes den žhavá poušť, výheň, hvězda slunce zabíjí

V noci chládek krásná obloha plná jasných hvězd

Ty nejjasnější, bývalé milenky, se mým touhám zasmějí

Na pokraji existence hledaje stín takový byl můj svět

xxx

S žárem jsem bojoval, nechtěl jsem prohrát, dát se zbít

Chladná krása se měnila v mráz, noc špinila oblaka

Utekl jsem z pouště do lesa, chtěl jsem stín najít

V dolíčku pod bukem byla, skrytá se tu krčila studánka

xxx

Ponořil jsem do ní tvář, bylo mi krásně, měkké pohlazení

Není jen oheň, není jen mráz, není jen vášeň je i roztoužení

Lehl jsem si pod strom a usnul, snil jsem ten sen nejkrásnější

xxx

Do korun stromů mě nesla hudba, kolébala mě a hýčkala

Zhmotnila se a byla to krásná víla, která mou tvář hladila

Položila mě do mechu a přikryla krásným zvukem houslí

Autor: Václav Kunft | sobota 13.9.2025 10:06 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Václav Kunft

  • Počet článků 405
  • Celková karma 11,82
  • Průměrná čtenost 280x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

