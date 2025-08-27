Sonet patnáctý

Často přijdeme vlastní hloupostí o něco vzácné a krásné. Viníme za to kdekoho jen ne sebe. Nedokážeme se vzchopit a o tu krásu zabojovat.

Sonet patnáctý

V příkopu kvete fialový bodlák

Vedle něj se budí vandrák do nového dne

Na bodláku sedí chundelatý čmelák

Vandrák má kliku, čmelák ho nebodne

xxx

Kousek dál je pobořená zeď zahrady

Za ní perverzně voní růže zplanělé

Pokřivené květy neskutečné lososové barvy

Vandráku se nabízí ty děvky otrlé

xxx

Sedne na roh a předstírá, že má nohy chromé

Snad se někdo smiluje a hodí mu nějaké drobné

Nesmí myslet, nesmí se probudit, a tak pije

xxx

Byla tak čistá, krásná, měla tvář nebeského anděla

Protáhl ji peklem, kdyby neutekla, tak by zemřela

Nic nepochopil, jen ji proklel a z chlastu žije

Autor: Václav Kunft | středa 27.8.2025 14:37 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Další články autora

Václav Kunft

Wrest Park

Téměř nikdy nepíši blogy o rodině. Toto je výjimka. Byli jsme s manželkou na svatbě další vnučky a při té příležitosti jsme si udělali malou dovolenou.

24.8.2025 v 16:34 | Karma: 12,81 | Přečteno: 185x | Diskuse | Společnost

Václav Kunft

Není (sonet čtrnáctý)

Ta píseň s tou básní nemá nic společného. Ona vlastně nemá nic společného s ničím. Má ovšem vše společné s tím, co si přejete, aby měla.

2.8.2025 v 11:42 | Karma: 8,82 | Přečteno: 268x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Láska a víno (sonet třináctý)

Kombinace, o které by se dalo psát do nekonečna. Pějí so nich písně, píší básně a nikdo jim pořádně nerozumí. Jsou záhadou, ale krásnou.

30.7.2025 v 12:31 | Karma: 11,21 | Přečteno: 287x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Sonet dvanáctý

Sonet může být i pouhá hra se slovy, nebo tak může vypadat. Může to být i pokus vyznat se ve svých pocitech a touhách. Město a tužby.

26.7.2025 v 13:58 | Karma: 11,27 | Přečteno: 307x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Panenský Týnec

Písemně doložené místo, kde stál křesťanský klášter. Je to možná moje keltské dědictví, které mě přeneslo hlouběji do minulosti.

23.7.2025 v 13:41 | Karma: 13,34 | Přečteno: 310x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

24. srpna 2025

Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

25. srpna 2025  16:07

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

22. srpna 2025  13:40

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

21. srpna 2025

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

19. srpna 2025  21:48

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...

Radní schválili čtvrť ve tvaru penisu. Jak se to bude jmenovat, děsí se obyvatelé

27. srpna 2025  16:32

Kontroverzní projekt výstavby až 250 nových domů schválili radní v Telfordu, městečku nedaleko...

Vážná nehoda na Kroměřížsku. Zemřela spolujezdkyně, další tři lidé jsou v nemocnici

27. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  16:06

Kolem desáté hodiny se na silnici I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku čelně srazila dvě osobní vozidla....

Ředitel Českého rozhlasu Zavoral dostane pololetní odměnu přesahující půl milionu

27. srpna 2025  16:03

Generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral dostane za letošní první pololetí odměnu v...

Pavel jednal s neziskovkami o situaci v Gaze, na schůzku přizval i diplomaty

27. srpna 2025  15:38

Prezident Petr Pavel ve středu sešel s neziskovými organizacemi i diplomaty, aby s nimi debatoval o...

Václav Kunft

  • Počet článků 400
  • Celková karma 12,23
  • Průměrná čtenost 280x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.