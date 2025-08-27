Sonet patnáctý
Sonet patnáctý
V příkopu kvete fialový bodlák
Vedle něj se budí vandrák do nového dne
Na bodláku sedí chundelatý čmelák
Vandrák má kliku, čmelák ho nebodne
xxx
Kousek dál je pobořená zeď zahrady
Za ní perverzně voní růže zplanělé
Pokřivené květy neskutečné lososové barvy
Vandráku se nabízí ty děvky otrlé
xxx
Sedne na roh a předstírá, že má nohy chromé
Snad se někdo smiluje a hodí mu nějaké drobné
Nesmí myslet, nesmí se probudit, a tak pije
xxx
Byla tak čistá, krásná, měla tvář nebeského anděla
Protáhl ji peklem, kdyby neutekla, tak by zemřela
Nic nepochopil, jen ji proklel a z chlastu žije
Václav Kunft
Wrest Park
Téměř nikdy nepíši blogy o rodině. Toto je výjimka. Byli jsme s manželkou na svatbě další vnučky a při té příležitosti jsme si udělali malou dovolenou.
Václav Kunft
Není (sonet čtrnáctý)
Ta píseň s tou básní nemá nic společného. Ona vlastně nemá nic společného s ničím. Má ovšem vše společné s tím, co si přejete, aby měla.
Václav Kunft
Láska a víno (sonet třináctý)
Kombinace, o které by se dalo psát do nekonečna. Pějí so nich písně, píší básně a nikdo jim pořádně nerozumí. Jsou záhadou, ale krásnou.
Václav Kunft
Sonet dvanáctý
Sonet může být i pouhá hra se slovy, nebo tak může vypadat. Může to být i pokus vyznat se ve svých pocitech a touhách. Město a tužby.
Václav Kunft
Panenský Týnec
Písemně doložené místo, kde stál křesťanský klášter. Je to možná moje keltské dědictví, které mě přeneslo hlouběji do minulosti.
