Sonet jedenáctý

Ano, je to o panenství. Chlapi to asi nepochopí. Tak proč jsem to napsal, vždyť jsem také chlap. Možná, že jsem viděl něco, co není, ale nemyslím si to.

Sonet jedenáctý Sestoupil k ní z úplňku a políbil jí na čelo. V těch veselých očích byl příslib a důvěra. Samo mu vklouzlo do náruče její nahé tělo. Odehrávala se tu prastará čarovná nádhera. xxx Průzračná, čistá, mrazivá, hedvábná i vlahá. Byla to noc nocí z perlových pohádek. Ten poloprázdný pokoj byl jak honosný zámek. Ve svitu měsíce a jejich očí tam ležela stříbrná, nahá. xxx Město jí leželo u nohou, když ho ráno předváděla Cítil se podivně, když ho prosluněnou ulicí prováděla Rozesmátá ho vedla za ruku, věděla něco, co, on ne xxx Bylo to nečekané, nevěděl proč, nikdy ji už neviděl Vyptával se, hledal, netušil, ale nikdy už o ní neslyšel Nepochopil by, že tak krásné to již nikdy nebude https://youtu.be/AZZe6BLfrb0