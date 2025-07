Sonet desátý

Další články autora

Člověk mívá divné nápady. Často mívá i strach je uskutečnit, třeba nedopadnou dobře. To se ale nedovíš, když to nezkusíš.

Krása mlčení (sonet šestý)

Mlčení mnohdy dokáže říct víc než dlouhý proslov. Mlčení neznamená, že nemám co říct, mlčení může znamenat, že si dobře rozmyslím, co řeknu, než to řeknu.