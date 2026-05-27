Sonet bez čísla

Tenhle sonet nemá číslo, nehodí se mezi ostatní. Nevím, proč jsem ho napsal, ale asi mi to mnozí osladí. On to ani není sonet, je to samomluva.

V měsíčním svitu nahá na vodě stála

Snad nebyla ani skutečná jen přelud

Do paprsků a blond vlasů oblečená byla

Tělo v noční modři, co nepochází odnikud

xxx

Z hory sestoupil k tomu éterickému stvoření

Modř přechází v bronz ve zlatých paprscích

Lesknou se po těle a ve vlasech havraních

Nový počátek, nových Adama a Evy vtělení

xxx

Už zase rostly stromy, měly zelené listí

Zelená byla i tráva a v ní znovu rostlo kvítí

Pokroucené roury v tom porostu zmizely

xxx

Bůh se rozhodl, že tentokrát nestvoří hada

Eva nebude Adama pokoušet, bude ho mít ráda

Všechno se to přihodí tak rychle, v neděli

Autor: Václav Kunft | středa 27.5.2026 22:24 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Václav Kunft

Zeď

Známe to snad každý, člověk se v posteli převaluje, nemůže zabrat, má hrůzné sny. Ráno, když se probudí má horečku jako prase, maže se k doktorovi a papají prášky. Nebo je to něco jiného, temnějšího?

23.5.2026 v 23:09 | Karma: 8,52 | Přečteno: 202x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Žena/y

Jsou enigma, které nikdy nerozluštíme. Chceme to vůbec? Myslím, že máme strach z toho, co bychom se mohli dozvědět. Nebo ne?

20.5.2026 v 22:03 | Karma: 10,88 | Přečteno: 283x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Proč?

Proč pár dědků na pokraji senility svými nepochopitelnými rozhodnutími ničí životy miliónům lidí. Proč se tisíce politologů snaží ty nesmysly pochopit a zdůvodnit.

16.5.2026 v 19:42 | Karma: 14,38 | Přečteno: 399x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Květen (Máj)

Květen nás dokáže zmámit, zapomeneme přemýšlet. Jen si vzpomeňte, co bylo loni a rok před tím, ale stejně se na něj znovu těšíme. Dává nám naději.

13.5.2026 v 16:47 | Karma: 12,01 | Přečteno: 351x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Karetní společnost

Karetní společnosti bývají různorodé, většinou to jsou mlčenliví flegmatici. Občas se mezi nimi najde prudká a výbušná osobnost, pak není k násilí daleko.

9.5.2026 v 20:13 | Karma: 13,16 | Přečteno: 343x | Diskuse | Poezie a próza
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

