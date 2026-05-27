Sonet bez čísla
V měsíčním svitu nahá na vodě stála
Snad nebyla ani skutečná jen přelud
Do paprsků a blond vlasů oblečená byla
Tělo v noční modři, co nepochází odnikud
xxx
Z hory sestoupil k tomu éterickému stvoření
Modř přechází v bronz ve zlatých paprscích
Lesknou se po těle a ve vlasech havraních
Nový počátek, nových Adama a Evy vtělení
xxx
Už zase rostly stromy, měly zelené listí
Zelená byla i tráva a v ní znovu rostlo kvítí
Pokroucené roury v tom porostu zmizely
xxx
Bůh se rozhodl, že tentokrát nestvoří hada
Eva nebude Adama pokoušet, bude ho mít ráda
Všechno se to přihodí tak rychle, v neděli
Václav Kunft
Zeď
Známe to snad každý, člověk se v posteli převaluje, nemůže zabrat, má hrůzné sny. Ráno, když se probudí má horečku jako prase, maže se k doktorovi a papají prášky. Nebo je to něco jiného, temnějšího?
Václav Kunft
Žena/y
Jsou enigma, které nikdy nerozluštíme. Chceme to vůbec? Myslím, že máme strach z toho, co bychom se mohli dozvědět. Nebo ne?
Václav Kunft
Proč?
Proč pár dědků na pokraji senility svými nepochopitelnými rozhodnutími ničí životy miliónům lidí. Proč se tisíce politologů snaží ty nesmysly pochopit a zdůvodnit.
Václav Kunft
Květen (Máj)
Květen nás dokáže zmámit, zapomeneme přemýšlet. Jen si vzpomeňte, co bylo loni a rok před tím, ale stejně se na něj znovu těšíme. Dává nám naději.
Václav Kunft
Karetní společnost
Karetní společnosti bývají různorodé, většinou to jsou mlčenliví flegmatici. Občas se mezi nimi najde prudká a výbušná osobnost, pak není k násilí daleko.
