Již to slyším, jsi naivní, optimistický romantik. Jsem a jsem jím rád. Nevidíš svět takový, jaký je. Vidím a jsem z toho smutný.

Na světě je tolik krásy, tak proč ji nevidíme

Na světě je tolik vůní, tak proč je necítíme

Na světě je tolik lásky, tak proč ji nedáváme

Proč nejdeme mezi lidi, proč je neobjímáme

xxx

Na světě je tolik zloby, tak proč ji přidáváme

Na světě je tolik nenávisti, tak proč ji zaséváme

Na světě je tolik vzteku, tak proč mu propadáme

Proč nejdeme mezi lidi, proč je neobjímáme

xxx

Nechci vidět svět beze světla, zapšklý, šedivý

Nechci vidět svět kde jsou jedni smutní a zahořklí

druzí žijí pro konflikt a jsou plni nesmyslné zlosti

xxx

Chci slunce, lásku, radost, potěšení, teplo

Chci i déšť, tmavou noc, ale raději mám světlo

Možná, že chci moc, nemyslím, chci jen štěstí

Autor: Václav Kunft | středa 19.11.2025 15:28

Václav Kunft

  • Počet článků 422
  • Celková karma 12,81
  • Průměrná čtenost 284x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

