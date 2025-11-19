Sonet 23.
Na světě je tolik krásy, tak proč ji nevidíme
Na světě je tolik vůní, tak proč je necítíme
Na světě je tolik lásky, tak proč ji nedáváme
Proč nejdeme mezi lidi, proč je neobjímáme
xxx
Na světě je tolik zloby, tak proč ji přidáváme
Na světě je tolik nenávisti, tak proč ji zaséváme
Na světě je tolik vzteku, tak proč mu propadáme
Proč nejdeme mezi lidi, proč je neobjímáme
xxx
Nechci vidět svět beze světla, zapšklý, šedivý
Nechci vidět svět kde jsou jedni smutní a zahořklí
druzí žijí pro konflikt a jsou plni nesmyslné zlosti
xxx
Chci slunce, lásku, radost, potěšení, teplo
Chci i déšť, tmavou noc, ale raději mám světlo
Možná, že chci moc, nemyslím, chci jen štěstí
Václav Kunft
Nevlídno? (Sonet 22)
Každý vidí stejnou věc jinak, někomu květina voní, někomu smrdí. Někdo chodí jenom ve vlezlém dešti, jiný zase v krásných dnech.
Václav Kunft
Vlčí máky (remembrance/vzpomínka)
Remembrace Day byl původně den vzpomínek na mrtvé z Velké války. Dnes má úplně jiný význam a Velké válce se říká První světová. Jedna z mnohých.
Václav Kunft
Havrani (sonet 20.)
Není všechno, jak to vypadá a jak se říká, že to je. Můžeme zaběhaná klišé změnit a podívat se na ně novýma očima. Myslím, že sami sebe překvapíme.
Václav Kunft
A přišel ďábel
K tomuto napsat perex ani nejde. Jak se píše perex k celosvětovému fenoménu. To by nebyl perex ale sociologická úvaha a já nejsem sociolog.
Václav Kunft
Černý kůň (sonet 21)
Posledniny jsou v podstatě vzpomínkový cyklus, je hlavně o dědcích s pro dědky. Když sem zabloudí někdo mladší, tak ať promine.
