Sněženky (Libozvuky)

Další z řady libozvuků. Libozvuky jsou podsekcí Poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí znít hezky.

Sněženky (Libozvuky)

Vykvetly na zahradě sněženky

Spadl mi z duše stín

Opouštím trudné myšlenky

Vracím se k těm hanbatým

Autor: Václav Kunft | čtvrtek 26.2.2026 15:58 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Další články autora

Václav Kunft

Ona

Kapradí nekvete, tedy kvete, ale pouze ve slovanském bájesloví, v tom kvete dokonce zlatě. Když se tak ohlédnu, jsem vlastně hodně nekorektní.

25.2.2026 v 11:19 | Karma: 7,94 | Přečteno: 124x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Vlak

V novinách se objevila jen malá noticka. Vlak vezoucí turisty do romantické destinace zmizel. Ne vlak vykolejil, nebo vlaky se srazily. Jenom vlak zmizel, nic o obětech, troskách jenom vlak zmizel To mě zaujalo.

23.2.2026 v 14:51 | Karma: 10,60 | Přečteno: 297x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

My dva

Já vím, že jsem beznadějný romantik, optimista a Bůh ví co ještě. Občas se pustím do reality, ale vždy z ní uteču zpět sem. Je mi tu lépe.

18.2.2026 v 10:28 | Karma: 11,00 | Přečteno: 321x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Kam jsem to zapad?

Tak tohle byla hodně nesympatická hospoda. Kupodivu mi připadala velmi povědomá, jako kdybych v ní často pobýval, i když nevím proč bych to dělal.

14.2.2026 v 23:36 | Karma: 10,04 | Přečteno: 328x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Krásná neznámá

Shořela čarodějka, o které se mi zdálo V hrůzném objetí shořela zčernalá těla Policie nezjistila, zdali to vražda byla

13.2.2026 v 10:01 | Karma: 11,05 | Přečteno: 339x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...
21. února 2026  20:31

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.
19. února 2026  17:51

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly...

Brno začalo se stavbou severní části Bulváru, spojí centrum s novým nádražím

ilustrační snímek
26. února 2026,  aktualizováno 

Brno začalo stavět severní část ulice, které zatím říká Bulvár a která má v budoucnu spojit centrum...

Břeclavské koupaliště po rekonstrukci otevře v červenci, krytý bazén později

ilustrační snímek
26. února 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Koupaliště v Břeclavi otevře po rekonstrukci 1. července, krytý bazén až o půl roku později,...

Velký příběh Malého prince

ilustrační snímek
26. února 2026  17:21

Pohádkový příběh Malého prince a jeho pouti na naši planetu Zemi znají děti i dospělí. Připomíná,...

Mostečtí zastupitelé schválili bezúplatný převod pozemků kolem jezera na město

ilustrační snímek
26. února 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Mostečtí zastupitelé dnes na zasedání schválili bezúplatný převod území jezera Most ze státního...

Václav Kunft

  • Počet článků 448
  • Celková karma 11,26
  • Průměrná čtenost 287x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.