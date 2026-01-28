Slyšel jsem myšlenky

Myšlení produkuje měřitelné elektrické signály, tedy formu energie, která je přeměněnou formou hmoty. V klasické fyzice je hmota, podle zákona o zachování hmotnosti, nezničitelná.

Slyšel jsem myšlenky

Byl to takový šepot, podivný,

tu a tam jsem pochytil slovo

Rozhlížel jsem se kdo to mluví,

byl jsem sám, okolo nebyl nikdo

Hrozivě prázdno, ale ne ticho

praskání elektrické synapse

prastarých, myšlenek plno

něco rozumím, málo jen kuse

Dekódovat tu roztříštěnou energii

v nesmírném prostoru plující

vytřídit, sjednotit tichou kakofonii

nesrozumitelnou, ale jasně znějící

xxx

Brát plnými hrstmi z té moudrosti

Dát ty věty zpět dohromady

Využít, pochopit všechny ty znalosti

Co ale vraždy, zločiny, podvody

Mefisto se skrývá v tom oblaku

Lákavá představa skryté moci

Vědomost momentu v převleku

Poznání tajemství a podstaty věci

Asi bych se bál tam vstoupit

Mohl bych být pohlcen, bezmocný

Mohl bych se odtud někdy vrátit

Byl by to jenom šepot, podivný?

Autor: Václav Kunft | středa 28.1.2026 13:20 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Václav Kunft

  • Počet článků 439
  • Celková karma 12,11
  • Průměrná čtenost 286x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

