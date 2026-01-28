Slyšel jsem myšlenky
Slyšel jsem myšlenky
Byl to takový šepot, podivný,
tu a tam jsem pochytil slovo
Rozhlížel jsem se kdo to mluví,
byl jsem sám, okolo nebyl nikdo
Hrozivě prázdno, ale ne ticho
praskání elektrické synapse
prastarých, myšlenek plno
něco rozumím, málo jen kuse
Dekódovat tu roztříštěnou energii
v nesmírném prostoru plující
vytřídit, sjednotit tichou kakofonii
nesrozumitelnou, ale jasně znějící
xxx
Brát plnými hrstmi z té moudrosti
Dát ty věty zpět dohromady
Využít, pochopit všechny ty znalosti
Co ale vraždy, zločiny, podvody
Mefisto se skrývá v tom oblaku
Lákavá představa skryté moci
Vědomost momentu v převleku
Poznání tajemství a podstaty věci
Asi bych se bál tam vstoupit
Mohl bych být pohlcen, bezmocný
Mohl bych se odtud někdy vrátit
Byl by to jenom šepot, podivný?
Václav Kunft
Krásný řev (Sonet 28.)
Hodně hlasitá nostalgie. Tehdy mě to probudilo a dodnes drží vzhůru. Konec padesátých začátek šedesátých let. Začal jsem myslet, už to nebylo tak nebezpečné, šlo jen o hubu, ne o život.
Václav Kunft
Tokološ (Africké momentky)
My máme skřítky, Němci koboldy, Irové leprechauny, Angličané gremliny, v Jižní Africe jsme měli tokološe, to byli také pěkně zlomyslní dárečci.
Václav Kunft
Plačící okno (Sonet 27.)
Manželce se zalíbil pohled na okno v koupelně, tak neváhala a vyfotila ho. Líbila se jí i ta fotka, opět neváhala a poslala mi ji jako inspiraci.
Václav Kunft
Škorpion (Momentka z Afriky)
Člověk si musí osvojit návyky podle stávajících okolností. Některé mohou být i trochu bizardní. Afrika ale dokáže člověku vlézt pod kůži.
Václav Kunft
Alegorie
Tolik se toho mění, tolik je toho jinak, že je příjemné se vracet k daným konstantám. Nemyslím, že to je staromilství, je to uklidňující. Nakonec přeci píši posledniny.
