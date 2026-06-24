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Slunce strůjce vedra

Ono vedro dává myšlenkám podivný směr, zatoulají se a jeden ani neví kam, vidí různé věci a slyší podivné zvuky. Opravdu.

Slunce strůjce vedra

Vedro, z mozku rozčvachtaný škvarek

Království za zmrzlinu křičím s králem

Motám se po cestě propocený šašek

Hledám trochu stínu před tím žárem

xxx

Tak jak slunce miluji, tak ho nenávidím

Ať už zmizí z oblohy ten kotouč žhavý

Tma přinese trochu chladu a nezešílím

Měsíc není tak krutý, nestálý, tak vrtkavý

xxx

Teď si dám ledovou sprchu

Autor: Václav Kunft | středa 24.6.2026 22:24 | karma článku: 5,87 | přečteno: 76x

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Václav Kunft

  • Počet článků 478
  • Celková karma 11,87
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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