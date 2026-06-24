Slunce strůjce vedra
Slunce strůjce vedra
Vedro, z mozku rozčvachtaný škvarek
Království za zmrzlinu křičím s králem
Motám se po cestě propocený šašek
Hledám trochu stínu před tím žárem
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Tak jak slunce miluji, tak ho nenávidím
Ať už zmizí z oblohy ten kotouč žhavý
Tma přinese trochu chladu a nezešílím
Měsíc není tak krutý, nestálý, tak vrtkavý
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Teď si dám ledovou sprchu
Václav Kunft
Šedivá obloha
Tak jak se myšlenky toulají. Sem se dá nacpat všechno, stačí se dívat, nebo jenom zavřít oči. Nemá to hranice, žádná omezení.
Václav Kunft
Temná zákoutí
Ukončil jsem posledniny. Měl jsem určitou představu, o čem budou. Připadlo mi, že mám času tak akorát. Představa se vyčerpala dřív, než uplynul čas. Tak teď ve zbývajícím čase budu psát “Tak jak se myšlenky toulají“.
Václav Kunft
Procházka po vrchu Vítkově (Panenství)
Jak napsat chytlavý perex na věc, tak křehkou a pomíjivou jako je vzpomínka. Vzpomínka, o které si nejste jist, jestli je vaše? Poslední poslednina.
Václav Kunft
Oni dva (Sonet 32.)
Jako úlitbu za Hvězdu, poezii z ulice jsem napsal sonet ze světa čistého poetična. Je to, jako když si frťana Fernetu osladíte cukrovou vatou.
Václav Kunft
Musíš (modlitbička)
Člověk si říká, že píše hlavně pro sebe, to se ale oblbuje, píše pro druhé. Má dojem, že má co sdělit, a tak někdy i nařizuje. Taková malá modlitbička.
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