Škorpion (Momentka z Afriky)

Člověk si musí osvojit návyky podle stávajících okolností. Některé mohou být i trochu bizardní. Afrika ale dokáže člověku vlézt pod kůži.

Probudí tě ostré slunce ranní

a protivné skřeky ibisů hadeda

z nocoviště jdou na pastvu paviáni

za nimi se plíží stín leoparda

vyskoč z postele, ale boty si nenazouvej

důkladně je prohlédni a vyklepej

mohl by v nich být škorpion

Autor: Václav Kunft | středa 14.1.2026 12:32 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

Václav Kunft

  • Počet článků 435
  • Celková karma 12,89
  • Průměrná čtenost 286x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

