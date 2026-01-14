Škorpion (Momentka z Afriky)
Škorpion (Momentka z Afriky)
Probudí tě ostré slunce ranní
a protivné skřeky ibisů hadeda
z nocoviště jdou na pastvu paviáni
za nimi se plíží stín leoparda
vyskoč z postele, ale boty si nenazouvej
důkladně je prohlédni a vyklepej
mohl by v nich být škorpion
Václav Kunft
Alegorie
Tolik se toho mění, tolik je toho jinak, že je příjemné se vracet k daným konstantám. Nemyslím, že to je staromilství, je to uklidňující. Nakonec přeci píši posledniny.
Václav Kunft
Halleyova kometa (Momentky z Afriky)
Momentky z Afriky. Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Václav Kunft
Wonderboom úžasný divoký fíkovník.
Magaliesberg range je malé, ale výrazné pohoří protínající severní část Pretorie, na jeho úpatí a poté na severním svahu jsme mnoho let žili.
Václav Kunft
Rudé slunce (Momentky z Afriky)
Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Václav Kunft
Zpocené Vánoce (Momentky z Afriky)
Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
- Počet článků 435
- Celková karma 12,89
- Průměrná čtenost 286x