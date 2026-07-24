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Sirény

Krásné poetično a dávné báje to vše navozuje příjemnou pohodovou náladu, jeden ztrácí opatrnost, vždyť je to tak nevinné, bezpečné. Skutečně?

Sirény

Když v noci se měsíc koupe v moři

Sloupec stříbra na hladině září

Tichá hudba tě láká do vody

Nechoď tam, jsou to sirény

A ty tě zabijí

xxx

Jen v létě tě divoženky do lesa lákají

Slibují, že ze studánky ti napít dají

Krasavice ve vlasech mají věnce

Smyslný rej, vtáhnou tě do tance

A tím tě zabijí

xxx

Když jdeš okolo blat nehvízdej na ně

Černovlasé modrooké bažin bohyně

Modré plaménky pláčí, že zbloudily

Jen proto aby tě do bažin zavedly

A tím tě zabijí

Autor: Václav Kunft | pátek 24.7.2026 18:56 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

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Václav Kunft

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  • Celková karma 12,14
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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