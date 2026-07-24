Sirény
Sirény
Když v noci se měsíc koupe v moři
Sloupec stříbra na hladině září
Tichá hudba tě láká do vody
Nechoď tam, jsou to sirény
A ty tě zabijí
xxx
Jen v létě tě divoženky do lesa lákají
Slibují, že ze studánky ti napít dají
Krasavice ve vlasech mají věnce
Smyslný rej, vtáhnou tě do tance
A tím tě zabijí
xxx
Když jdeš okolo blat nehvízdej na ně
Černovlasé modrooké bažin bohyně
Modré plaménky pláčí, že zbloudily
Jen proto aby tě do bažin zavedly
A tím tě zabijí
Václav Kunft
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Také ráj.
Tohle se mi asi nezdálo, ani se mi to nestalo, něco mezi, ale co? Možná se to jednou dozvím, nespěchám. Nechci to zahnat, možná to přijde znovu.
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