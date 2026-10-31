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Šílená paleta (Jackson Pollock)

Václav Kunft
------------------------Podzim je nádherné šílenství.----------------------------------------------------------------------------------

Šílená paleta

(Jackson Pollock)

Podzim, obraz malíře s šílenou paletou

Potom den ubrečený, smutný, šedivý,

Ruce si ohřívám o hrnek horké kávy

Druhý den výbuch barev svítivý

Slunce, které i trochu hřeje a tvář hladí

Courbet maloval tento podzimní les

Barvy Kndinského za městem září

I John Constable přispěl dnes

Autor: Václav Kunft | sobota 31.10.2026 11:09 | karma článku: 0 | přečteno: 32x
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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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