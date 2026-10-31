Šílená paleta (Jackson Pollock)
Šílená paleta
(Jackson Pollock)
Podzim, obraz malíře s šílenou paletou
Potom den ubrečený, smutný, šedivý,
Ruce si ohřívám o hrnek horké kávy
Druhý den výbuch barev svítivý
Slunce, které i trochu hřeje a tvář hladí
Courbet maloval tento podzimní les
Barvy Kndinského za městem září
I John Constable přispěl dnes
Václav Kunft
Kočka
-----------------------Někdo si holt umí život zařídit.----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Jiné vtělení
--------------Každý má na krásu a sexualitu svůj názor.--------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Děsím se. (sonet 36)
Tak jako libozvuky, tak i sonety přešly z “Poslednin“ do “Tak jak se myšlenky toulají.“-------------------------------------------------
Václav Kunft
Podzimní libozvuky II
Když se na podzim kazí počasí, básníci myslí na jaro, dědci na dětství. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.
Václav Kunft
Neptej se proč
----------Někdy na mě při tom toulání padne splín.-------------- ------------------------------------------------------------------
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