Síla hudby

Z počátku to zní jako kakofonie nesourodých zvuků. Zaposlouchej se, pomalu se to začíná rovnat, je to ruch, je to hudba, je to melodie.

Síla hudby Mohutná symfonie Prostá skladba Úchvatná melodie Život je hudba xxx Motoru písnička Mráz práská bičem Vymetená ulička Plastovým pytlíkem xxx Hudba v korunách stromů Šelest trávy Šustění suchých listů Bublání kávy xxx Z televize ječí reklama Tiše brnká sprcha Někdo kleje a nadává Nejspíš ta sousedova mrcha xxx Sladce zpívá pták Divoký ryk Rachotí skalami vodopád Splašený býk xxx Zvuky poutě Známá opera Vzdechy v autě Sprostá nevěra xxx V parku fontána střílí vodu pěje a jedinou notu Štěká pes Mňouká kočka Šumí les Sviští pračka Xxx Klapání podpatků po náplavce Polibky milenců Klování dravce xxx Není to hluk Je to melodie Líbezný zvuk Života poezie