Setkání nebo zasněžený sen (Sonet 29.)
Po letech jsme se náhodou potkali
Mrzlo, padal sníh jako kdysi dávno
Zcela samozřejmě jsme se políbili
Jako kdybychom se viděli dnes ráno
xxx
Její ruka důvěrné vklouzla do mé
Do první kavárny jsme spolu zašli
O všem možném jsme si povídali
Pak jsme vyšli do Prahy ztemnělé
xxx
Na stejném místě jako kdysi jsme stáli
Hlavy nejen sněhem bílé se k sobě skláněly
Světlo oranžových lamp chlad zahánělo
xxx
Realita na nás vybafla zpoza stromů
Konec pohádky, konec snů, je čas jít domů
Do dnes nevím, zda se mi to jen nezdálo
Václav Kunft
Boží muka
Proč si lidé i tady nadávají, proč se pomlouvají, osočují? Proč raději nepíší o lásce? Láska tě osvobodí a povznese i utěší.
Václav Kunft
Oči, které jsem zradil
Není to zpověď, jen pozorování, vlastní i cizí zážitky. Poezie je jako láska, jeden velký klam, touha a fantazie. Možná.
Václav Kunft
Slyšel jsem myšlenky
Myšlení produkuje měřitelné elektrické signály, tedy formu energie, která je přeměněnou formou hmoty. V klasické fyzice je hmota, podle zákona o zachování hmotnosti, nezničitelná.
Václav Kunft
Krásný řev (Sonet 28.)
Hodně hlasitá nostalgie. Tehdy mě to probudilo a dodnes drží vzhůru. Konec padesátých začátek šedesátých let. Začal jsem myslet, už to nebylo tak nebezpečné, šlo jen o hubu, ne o život.
Václav Kunft
Tokološ (Africké momentky)
My máme skřítky, Němci koboldy, Irové leprechauny, Angličané gremliny, v Jižní Africe jsme měli tokološe, to byli také pěkně zlomyslní dárečci.
