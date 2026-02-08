Setkání nebo zasněžený sen (Sonet 29.)

Dědkům se někdy stává, že se jim realita a sen popletou. Ale zasněžená Praha je krásná za každých okolností se vzpomínkami, sny i bez nich.

Setkání nebo zasněžený sen (Sonet 29.)

Po letech jsme se náhodou potkali

Mrzlo, padal sníh jako kdysi dávno

Zcela samozřejmě jsme se políbili

Jako kdybychom se viděli dnes ráno

xxx

Její ruka důvěrné vklouzla do mé

Do první kavárny jsme spolu zašli

O všem možném jsme si povídali

Pak jsme vyšli do Prahy ztemnělé

xxx

Na stejném místě jako kdysi jsme stáli

Hlavy nejen sněhem bílé se k sobě skláněly

Světlo oranžových lamp chlad zahánělo

xxx

Realita na nás vybafla zpoza stromů

Konec pohádky, konec snů, je čas jít domů

Do dnes nevím, zda se mi to jen nezdálo

Autor: Václav Kunft | neděle 8.2.2026 9:51 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Václav Kunft

Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

