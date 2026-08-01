Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Šeptání

Ať zabloudím, kam zabloudím vždy se nakonec vracím k lásce. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho, ale stále to ještě není vše, má neskutečné množství variací a podob.

Šeptání

Slyšel jsem cvrlikání

I hřmot vodopádů

Slavičí klokotání

Cinkání zlaťáků

Skřivánčí zpěv

xxx

Zpěv operní divy

Zurčení potůčku

Vrnění kočky

Ševelení větru

Hukot příboje

xxx

Běsnění bouře

Šumění lesa

Housle virtuosa

Vrkání holuba

Zvonění zvonů

xxx

Nic neznělo tak

Jasně

Tak něžně

Tak silně

Tak sladce

Jako tvoje

zašeptání

miluji tě.

Autor: Václav Kunft | sobota 1.8.2026 13:12 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Další články autora

Václav Kunft

Valentýn Hrbatý, poslední Přemyslovec.

Ve škole nás učili, že posledním Přemyslovcem byl Václav III. Omyl, posledním Přemyslovcem byl ratibořský kníže Valentýn Hrbatý.

29.7.2026 v 10:05 | Karma: 15,82 | Přečteno: 274x | Diskuse | Společnost

Václav Kunft

Sirény

Krásné poetično a dávné báje to vše navozuje příjemnou pohodovou náladu, jeden ztrácí opatrnost, vždyť je to tak nevinné, bezpečné. Skutečně?

24.7.2026 v 18:56 | Karma: 9,93 | Přečteno: 158x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Kurva (Sonet 33)

I kurvy by chtěly milovat čistou láskou, ale většinou je pozdě. Jejich okolí jim to nedovolí a partner ten tlak nevydrží.

22.7.2026 v 18:21 | Karma: 10,48 | Přečteno: 194x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Letní lásky (libozvuky)

Libozvuky byly součástí poslednin. Jelikož nemusí dávat smysl, musí pouze dobře znít, mohou plynule přejít do toulavých myšlenek.

18.7.2026 v 20:19 | Karma: 11,86 | Přečteno: 222x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Rozmlouvám s měsícem

Měsíc, Luna, Seléné, Gealach, stříbrné světlo, magická síla. Mění lidi na různé bytosti, ovlivňuje osud. Přitahuje nás a trochu se ho bojíme.

11.7.2026 v 13:37 | Karma: 12,97 | Přečteno: 281x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!
30. července 2026  8:37

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
31. července 2026  11:36

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Praha jako šifra? Muzeum MHD spouští unikátní stopovačky po tramvajových linkách

Prahu a další části České republiky postihl rozsáhlý výpadek proudu. Na většině...
1. srpna 2026  14:46

Milujete Prahu, tramvaje nebo jen hledáte tip na netradiční výlet? Muzeum MHD připravilo sérii...

Zaměstnanec ČNB stíhaný za krádež je ve vazbě, poslal jej tam brněnský soud

ilustrační snímek
1. srpna 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

Zaměstnanec České národní banky (ČNB) stíhaný za krádež, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté, je...

Škoda jeden a půl milionu korun. Hasiči vyjížděli k požáru rodinného domu v Liberci

Zraněn nikdo nebyl, způsobenou škodu odhadli hasiči na jeden a půl milionu...
1. srpna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Hasiči v Liberci vyjížděli v noci na dnešek k požáru rodinného domu. Zraněn nikdo nebyl, způsobenou...

Stavba železničního napojení mošnovské průmyslové zóny se asi protáhne

Rezervaci Kotvice tvoří rybníky Nový rybník a Kotvice s přilehlým okolím. Vede...
1. srpna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Na několik let se může protáhnout příprava železničního napojení mošnovské průmyslové zóny. Vyplývá...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Václav Kunft

  • Počet článků 489
  • Celková karma 12,60
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.