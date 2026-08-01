Šeptání
Šeptání
Slyšel jsem cvrlikání
I hřmot vodopádů
Slavičí klokotání
Cinkání zlaťáků
Skřivánčí zpěv
xxx
Zpěv operní divy
Zurčení potůčku
Vrnění kočky
Ševelení větru
Hukot příboje
xxx
Běsnění bouře
Šumění lesa
Housle virtuosa
Vrkání holuba
Zvonění zvonů
xxx
Nic neznělo tak
Jasně
Tak něžně
Tak silně
Tak sladce
Jako tvoje
zašeptání
miluji tě.
Václav Kunft
Valentýn Hrbatý, poslední Přemyslovec.
Ve škole nás učili, že posledním Přemyslovcem byl Václav III. Omyl, posledním Přemyslovcem byl ratibořský kníže Valentýn Hrbatý.
Václav Kunft
Sirény
Krásné poetično a dávné báje to vše navozuje příjemnou pohodovou náladu, jeden ztrácí opatrnost, vždyť je to tak nevinné, bezpečné. Skutečně?
Václav Kunft
Kurva (Sonet 33)
I kurvy by chtěly milovat čistou láskou, ale většinou je pozdě. Jejich okolí jim to nedovolí a partner ten tlak nevydrží.
Václav Kunft
Letní lásky (libozvuky)
Libozvuky byly součástí poslednin. Jelikož nemusí dávat smysl, musí pouze dobře znít, mohou plynule přejít do toulavých myšlenek.
Václav Kunft
Rozmlouvám s měsícem
Měsíc, Luna, Seléné, Gealach, stříbrné světlo, magická síla. Mění lidi na různé bytosti, ovlivňuje osud. Přitahuje nás a trochu se ho bojíme.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Praha jako šifra? Muzeum MHD spouští unikátní stopovačky po tramvajových linkách
Milujete Prahu, tramvaje nebo jen hledáte tip na netradiční výlet? Muzeum MHD připravilo sérii...
Zaměstnanec ČNB stíhaný za krádež je ve vazbě, poslal jej tam brněnský soud
Zaměstnanec České národní banky (ČNB) stíhaný za krádež, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté, je...
Škoda jeden a půl milionu korun. Hasiči vyjížděli k požáru rodinného domu v Liberci
Hasiči v Liberci vyjížděli v noci na dnešek k požáru rodinného domu. Zraněn nikdo nebyl, způsobenou...
Stavba železničního napojení mošnovské průmyslové zóny se asi protáhne
Na několik let se může protáhnout příprava železničního napojení mošnovské průmyslové zóny. Vyplývá...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 489
- Celková karma 12,60
- Průměrná čtenost 291x