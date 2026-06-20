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Šedivá obloha

Tak jak se myšlenky toulají. Sem se dá nacpat všechno, stačí se dívat, nebo jenom zavřít oči. Nemá to hranice, žádná omezení.

Šedivá obloha

Šedivá obloha a drobné mrholení

Ošklivé počasí, napadlo mi

Růže tak nádherně voní

Autor: Václav Kunft | sobota 20.6.2026 23:55 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

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Václav Kunft

Temná zákoutí

Ukončil jsem posledniny. Měl jsem určitou představu, o čem budou. Připadlo mi, že mám času tak akorát. Představa se vyčerpala dřív, než uplynul čas. Tak teď ve zbývajícím čase budu psát “Tak jak se myšlenky toulají“.

16.6.2026 v 15:25 | Karma: 9,89 | Přečteno: 204x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Procházka po vrchu Vítkově (Panenství)

Jak napsat chytlavý perex na věc, tak křehkou a pomíjivou jako je vzpomínka. Vzpomínka, o které si nejste jist, jestli je vaše? Poslední poslednina.

12.6.2026 v 22:18 | Karma: 10,73 | Přečteno: 244x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Oni dva (Sonet 32.)

Jako úlitbu za Hvězdu, poezii z ulice jsem napsal sonet ze světa čistého poetična. Je to, jako když si frťana Fernetu osladíte cukrovou vatou.

6.6.2026 v 10:52 | Karma: 11,92 | Přečteno: 317x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Musíš (modlitbička)

Člověk si říká, že píše hlavně pro sebe, to se ale oblbuje, píše pro druhé. Má dojem, že má co sdělit, a tak někdy i nařizuje. Taková malá modlitbička.

3.6.2026 v 18:17 | Karma: 13,35 | Přečteno: 311x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Máme rádi fotbal.

Legendární a kontroverzní gól rukou vstřelil ve čtvrtfinále MS 1986 proti Anglii alkoholik a drogově závislý podvodník, uctívaná fotbalová legenda Diego Armando Maradona.

1.6.2026 v 16:55 | Karma: 11,71 | Přečteno: 257x | Diskuse | Sport
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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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