Šedivá obloha
Šedivá obloha
Šedivá obloha a drobné mrholení
Ošklivé počasí, napadlo mi
Růže tak nádherně voní
Václav Kunft
Temná zákoutí
Ukončil jsem posledniny. Měl jsem určitou představu, o čem budou. Připadlo mi, že mám času tak akorát. Představa se vyčerpala dřív, než uplynul čas. Tak teď ve zbývajícím čase budu psát “Tak jak se myšlenky toulají“.
Václav Kunft
Procházka po vrchu Vítkově (Panenství)
Jak napsat chytlavý perex na věc, tak křehkou a pomíjivou jako je vzpomínka. Vzpomínka, o které si nejste jist, jestli je vaše? Poslední poslednina.
Václav Kunft
Oni dva (Sonet 32.)
Jako úlitbu za Hvězdu, poezii z ulice jsem napsal sonet ze světa čistého poetična. Je to, jako když si frťana Fernetu osladíte cukrovou vatou.
Václav Kunft
Musíš (modlitbička)
Člověk si říká, že píše hlavně pro sebe, to se ale oblbuje, píše pro druhé. Má dojem, že má co sdělit, a tak někdy i nařizuje. Taková malá modlitbička.
Václav Kunft
Máme rádi fotbal.
Legendární a kontroverzní gól rukou vstřelil ve čtvrtfinále MS 1986 proti Anglii alkoholik a drogově závislý podvodník, uctívaná fotbalová legenda Diego Armando Maradona.
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