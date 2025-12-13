Šedá (sonet 26.)
I moře je někdy šedé
Jako oči, které hodně viděly
Jako kočka, která přede
Jako každodenní příběhy
xxx
Šedá není vždy truchlivá
Bývá to i barva vlasů
Může být i trochu svádivá
Občas je to barva nečasu
xxx
Je to barva deště a klidu
Je to barva úsměvu
Barva, na kterou se rád dívám přes okno
xxx
Pomalu se večer vkrádá
Venku sníh nebo déšť padá
U krbu popíjím dobré burgundské víno
Václav Kunft
