Šedá (sonet 26.)

Den nemusí bublat jásavostí a smích nemusí znít jak brambory padající ze schodů. Nebe nemusí být azurové a slunce nemusí pálit, a stejně může být příjemně.

I moře je někdy šedé

Jako oči, které hodně viděly

Jako kočka, která přede

Jako každodenní příběhy

xxx

Šedá není vždy truchlivá

Bývá to i barva vlasů

Může být i trochu svádivá

Občas je to barva nečasu

xxx

Je to barva deště a klidu

Je to barva úsměvu

Barva, na kterou se rád dívám přes okno

xxx

Pomalu se večer vkrádá

Venku sníh nebo déšť padá

U krbu popíjím dobré burgundské víno

