Rudé slunce (Momentky z Afriky)
Je podvečer a já jedu po silnici
Rovná pěšinka vedoucí účesem savany
dělí planinu jak narýsovaná podle pravítka
žádné zatáčky, jen zahnědlá tráva a tu a tam strom
Planina není tak úplně rovná
Nebýt horizontu tak si toho zvlnění nevšimneš
Na obzoru se objeví silueta stromu
na něm je zavěšená rudá koule
Fascinující ozdoba, se zvolna odpojuje
kopeček ji pomalu polyká, přichází noc
Václav Kunft
Zpocené Vánoce (Momentky z Afriky)
Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Václav Kunft
Žiji (sonet 25.)
Nemá cenu se stále mračit a nadávat. Nechovejme se jako naše okolí, ale mějme radost ze života. Je tu dobře, je tu sranda.
Václav Kunft
Šedá (sonet 26.)
Den nemusí bublat jásavostí a smích nemusí znít jak brambory padající ze schodů. Nebe nemusí být azurové a slunce nemusí pálit, a stejně může být příjemně.
Václav Kunft
Vstřícnost
Sešlo se několik věcí najednou. Vánoční čas, smířlivá nálada a častěji se opakující slovíčko vstřícnost. Nedávno jsem rozepsal, a jelikož mi téma bylo protivné, nedopsal blog o nesnášenlivosti.
Václav Kunft
Chlapeček na trůnu
Člověku můžete sebrat, nebo omezit téměř všechno jenom ne svobodu snít. Tak zavřete oči a sněte, nebo sněte s očima otevřenýma.
