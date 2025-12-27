Rudé slunce (Momentky z Afriky)

Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.

Rudé slunce (Momentky z Afriky)

Je podvečer a já jedu po silnici

Rovná pěšinka vedoucí účesem savany

dělí planinu jak narýsovaná podle pravítka

žádné zatáčky, jen zahnědlá tráva a tu a tam strom

Planina není tak úplně rovná

Nebýt horizontu tak si toho zvlnění nevšimneš

Na obzoru se objeví silueta stromu

na něm je zavěšená rudá koule

Fascinující ozdoba, se zvolna odpojuje

kopeček ji pomalu polyká, přichází noc

Autor: Václav Kunft | sobota 27.12.2025 17:05 | karma článku: 5,13 | přečteno: 56x

Václav Kunft

  • Počet článků 431
  • Celková karma 12,84
  • Průměrná čtenost 285x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

