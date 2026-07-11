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Rozmlouvám s měsícem

Měsíc, Luna, Seléné, Gealach, stříbrné světlo, magická síla. Mění lidi na různé bytosti, ovlivňuje osud. Přitahuje nás a trochu se ho bojíme.

Rozmlouvám s měsícem

Poslední dobou chodím často v noci ven

Noci jsou tmavé, chladné, hvězdy nezáří,

Zdá se mi, že rád rozmlouvám s měsícem

Bledé světlo dává lesk pohanskému oltáři

xxx

Měsíc je obrazovka, občas ji zahalí mrak

Na tu obrazovku se promítají věci minulé

Jak v mlze je, co se opravdu přihodilo a jak

Jsou trochu rozmazané ty tanečnice nahé

xxx

Přes obrazovku prolétlo divoké monstrum

Měsíc náhle ztmavl a barví se krví do ruda

To přece není možné mi říká prostý rozum

To nebyla sama smrt byla to jenom obluda,

xxx

Mrak na chvíli tu soukromou show zahalil

Není potřeba, abys všechno viděl a znal

Měsíc se pousmál, zjevně mně něco tajil

Byl dobře naladěn, a tak si se mnou hrál

xxx

Přikryl se řídkým oparem a znovu mlžil

Jasné vzpomínky ztrácejí pravou krásu

Je lepší vzpomínat, a ne vědět, jak si žil

Ne všechno cos udělal, snese tolik jasu

xxx

Pak se rozlil zářivým stříbrem své magie

Ukázal mně jiný svět, svět plný zázraků,

kouzel, krásy, lásky, a ne takový, jaký je

Stál jsem a díval se v němém úžasu

xxx

A změnil barvu do modra pojednou

Ta hrůza, co následovala, mě zděsila

Jezdec z apokalypsy se vlekl pustinou

Světu vládl on a jeho vychrtlá kobyla

xxx

Schoval se za mrak, já tam zůstal stát

Rozklepala mě zima, byl jsem ohromen

Po dnešní show půjdu raději hned spát

Už v noci nebudu rozmlouvat s měsícem

Autor: Václav Kunft | sobota 11.7.2026 13:37 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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