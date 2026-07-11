Rozmlouvám s měsícem
Rozmlouvám s měsícem
Poslední dobou chodím často v noci ven
Noci jsou tmavé, chladné, hvězdy nezáří,
Zdá se mi, že rád rozmlouvám s měsícem
Bledé světlo dává lesk pohanskému oltáři
xxx
Měsíc je obrazovka, občas ji zahalí mrak
Na tu obrazovku se promítají věci minulé
Jak v mlze je, co se opravdu přihodilo a jak
Jsou trochu rozmazané ty tanečnice nahé
xxx
Přes obrazovku prolétlo divoké monstrum
Měsíc náhle ztmavl a barví se krví do ruda
To přece není možné mi říká prostý rozum
To nebyla sama smrt byla to jenom obluda,
xxx
Mrak na chvíli tu soukromou show zahalil
Není potřeba, abys všechno viděl a znal
Měsíc se pousmál, zjevně mně něco tajil
Byl dobře naladěn, a tak si se mnou hrál
xxx
Přikryl se řídkým oparem a znovu mlžil
Jasné vzpomínky ztrácejí pravou krásu
Je lepší vzpomínat, a ne vědět, jak si žil
Ne všechno cos udělal, snese tolik jasu
xxx
Pak se rozlil zářivým stříbrem své magie
Ukázal mně jiný svět, svět plný zázraků,
kouzel, krásy, lásky, a ne takový, jaký je
Stál jsem a díval se v němém úžasu
xxx
A změnil barvu do modra pojednou
Ta hrůza, co následovala, mě zděsila
Jezdec z apokalypsy se vlekl pustinou
Světu vládl on a jeho vychrtlá kobyla
xxx
Schoval se za mrak, já tam zůstal stát
Rozklepala mě zima, byl jsem ohromen
Po dnešní show půjdu raději hned spát
Už v noci nebudu rozmlouvat s měsícem
Václav Kunft
Bude hezky
Říká se, že večerní červánky předpovídají hezké počasí na příští den. Je pro to i meteorologické zdůvodnění. Někdy je ta obloha ale hodně dramatická.
Václav Kunft
Také ráj.
Tohle se mi asi nezdálo, ani se mi to nestalo, něco mezi, ale co? Možná se to jednou dozvím, nespěchám. Nechci to zahnat, možná to přijde znovu.
Václav Kunft
Vyprahlá země
Píšu to v chládku po vydatném dešti. Stále ještě poprchává, hlavně nezapomenout na tu beznaděj, kterou přineslo vedro, přijde zase.
Václav Kunft
Voda
Napsat perex v tomto vedru je věc nesnadná, skoro bych řekl, že nemožná. Nebudu to tedy zkoušet a napíšu zde uskupení slov, předstírající, že je perex.
Václav Kunft
Co také vidím za oknem
Myšlenky se toulají i sem. Okno je takový periskop do světa, když je venku ošklivo, nebo vedro, ale od čeho je fantazie, udělám si hezky.
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