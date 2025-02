Jsme si jisti, že naše noční můry jsou jenom sny? Nemůže to být špatně svědomí, které sice popíráme, ale které nám nedá spát.

Rozhraní

Rozhraní vědomí a nevědomí,

pluje na vlně záhad, dějů, citů

Stalo se, nebo je to výplod zdání,

nenaplněné touhy, dávných zločinů

xxx

Rozhraní mezi dnem a nocí

Ta hodina temných příběhů

Hodina vášně a polibků

S řekou zápasí tonoucí

Kdo se to plíží začínající tmou

xxx

Na rozhraní bdění a snění

Kde létají draci a vrazi

Tam slunce žhne a v duši mrazí

Krásné ženy se procházejí

nahé po cestě měsícem postříbřené

xxx

Rozhraní dobra a zla končí

Tam, kde moje láska začíná

Kde ani zlo, ani dobro nebývá

Kde milování, něha stačí

Nic jiného není, jen sladké nevědomí

xxx

Co byl sen, co skutečnost a co touha,

Intriky, podvody, zrady, nevěry

Kdo nevěří na lásku ten se rouhá

Teď chápu, proč kdysi kvetly kláštery