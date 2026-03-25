Prší (Libozvuky)

Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.

Chtěl jsem jí na procházku

a ono prší

Manželka venku na provázku

prádlo suší

xxx

Gentleman se ve mně probudil

prádlo jsem sundal

Malý kluk se ve mně probudil

prádlo jsem schoval

Autor: Václav Kunft | středa 25.3.2026 18:09 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

