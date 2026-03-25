Prší (Libozvuky)
Chtěl jsem jí na procházku
a ono prší
Manželka venku na provázku
prádlo suší
xxx
Gentleman se ve mně probudil
prádlo jsem sundal
Malý kluk se ve mně probudil
prádlo jsem schoval
Václav Kunft
Cesty
To, co vypadá jako blížící se pohroma se může změnit v příjemný zážitek. Roztáhnout ruce a klidně jít tou vlažnou průtrží.
Václav Kunft
Miloval
Měl jsem tak trochu pochmurné období plné pochybností. Je tedy na čase napsat něco optimističtějšího, něco, co ponechává naději.
Václav Kunft
Podivný svět
Podivná doba. Chtěl bych mít radost, ale budím se s obavami, co se zase kde stalo. Chtěl bych psát o lásce a kráse, ale nedostanu se za první verš.
Václav Kunft
Blaho
Uvolnění, úleva, zapomnění, blahodárný stav nebytí. Ticho, klid, jako plutí v husté vlažné tekutině. Vědomé bezvědomí.
Václav Kunft
Ještě chvíli
Tohle původně začalo posledním veršem jako další Libozvuk. V podvědomí jsem ale měl naznačený ten úvod, tak jsem ho pro lepší pochopení dopsal a je z toho poslednina.
|Další články autora
- Počet článků 454
- Celková karma 11,10
- Průměrná čtenost 287x