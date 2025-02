Proměny Donalda Trumpa

Malý dodatek k blogu o dělení lupu. Čekal jsem, že Trump otočí, ale nečekal jsem to takhle rychle. Že je Trump prolhaný, neuznává právo a má tendenci si věci vynucovat násilím je obecně známo.

Poté, co Volodymyr Zelenskyj odmítl podepsat dohodu o předání ukrajinského nerostného bohatství Trumpovi bez bezpečnostních záruk a upozornil na to, že Ukrajina neobdržela 500 miliard, ale 63, Trump obrátil o 180 stupňů. Celkem vulgárně a lživě Zelenského napadl. Je totiž pravděpodobné, že Rusové v Rijádu Trumpovi vzácné zeminy slíbili. Je možné, že teď Trump přislíbí pomoc Rusku a začne požadovat na Evropě, aby začala rušit sankce proti Rusku. Vůbec bych se nedivil, kdyby Rusku časem přislíbil i vojenskou pomoc. Co Trump řekl a slíbil včera neplatí a zítra může být vše jinak. Trump jako spojenec představuje slabinu v bezpečnosti Evropy. Někdo by Trumpovi měl říct, když Evropu nechcete, tak z ní vypadněte. Trump rozumí pouze tvrdému a bezohlednému vyjednávání. Není potřeba si brát servítky, Trump je splachovací.