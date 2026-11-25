Proměnlivé oči
Proměnlivé oči
Oči zeleno šedé
Dívají se na mě tak vesele
Když jsou zelené
Sklopí se a dívají se šedě
Ty oči roztoužené, smyslné
Oči bloudí někde v dáli
Hlavu mi drtí tvá stehna
Byly časy, kdy jsme se smáli
Jsi jeptiška či běhna
K tvým prsům se modlím
Nikdy jsem nebyl tak sám
Jak pohozený Lazar ležím
Dotýkáš se něžně mých ran
Václav Kunft
Tisíckrát (Libozvuk)
Další libozvuk. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.----------------------------------------------------------
Václav Kunft
Není on náhodou listopad
-----------------------Ono dnes celý den pršelo.--------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Kdyby nebyla láska
----------------Kdyby nebyla láska stálo by za to žít?----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
11. 11. v 11:00 1918
-------Nic se nemění, rudé vlčí máky dále krásně kvetou------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Poezie m i z í í í Lament
------------------Doufám, že to je jenom můj dojem.-----------------------------------------------------------------------------------
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