Procházka po vrchu Vítkově (Panenství)
Procházka po vrchu Vítkově (Panenství)
Byla tak křehká, tak odhodlaná, že mi strach naháněla
Tak velký dar odmítnout jen proto, že tráva byla mokrá
Její dlaň mě ke skrytému trávníku nenápadně vedla
Lhal jsem si, že není dost hezká, dnes již vím, že byla krásná
Srdíčko měla slaboučké jak ptáček, moc jsem se o něj bál
Podcenil jsem její srdce, to já byl slaboch a pak jsem se kál
Václav Kunft
Oni dva (Sonet 32.)
Jako úlitbu za Hvězdu, poezii z ulice jsem napsal sonet ze světa čistého poetična. Je to, jako když si frťana Fernetu osladíte cukrovou vatou.
Václav Kunft
Musíš (modlitbička)
Člověk si říká, že píše hlavně pro sebe, to se ale oblbuje, píše pro druhé. Má dojem, že má co sdělit, a tak někdy i nařizuje. Taková malá modlitbička.
Václav Kunft
Máme rádi fotbal.
Legendární a kontroverzní gól rukou vstřelil ve čtvrtfinále MS 1986 proti Anglii alkoholik a drogově závislý podvodník, uctívaná fotbalová legenda Diego Armando Maradona.
Václav Kunft
Hvězda (Sonet 31.)
Když se dají dohromady dva lidé, kteří mají jiný pohled na svět a vyznávají jiné hodnoty, je zaděláno na malér. Málo kdy to funguje.
Václav Kunft
Sonet bez čísla
Tenhle sonet nemá číslo, nehodí se mezi ostatní. Nevím, proč jsem ho napsal, ale asi mi to mnozí osladí. On to ani není sonet, je to samomluva.
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