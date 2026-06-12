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Procházka po vrchu Vítkově (Panenství)

Jak napsat chytlavý perex na věc, tak křehkou a pomíjivou jako je vzpomínka. Vzpomínka, o které si nejste jist, jestli je vaše? Poslední poslednina.

Procházka po vrchu Vítkově (Panenství)

Byla tak křehká, tak odhodlaná, že mi strach naháněla

Tak velký dar odmítnout jen proto, že tráva byla mokrá

Její dlaň mě ke skrytému trávníku nenápadně vedla

Lhal jsem si, že není dost hezká, dnes již vím, že byla krásná

Srdíčko měla slaboučké jak ptáček, moc jsem se o něj bál

Podcenil jsem její srdce, to já byl slaboch a pak jsem se kál

Autor: Václav Kunft | pátek 12.6.2026 22:18 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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