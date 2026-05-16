Proč?
Proč je bůh zla vzteklý stařík
Na tváři škleb a v hrudi kámen
Temna prorok a smrti zvoník
Své chtivosti sluha i vězeň
xxx
Proč nenávidí dětský smích
Děs z těch starců mě zavaluje
Vězní život a radost ve věžích
Panický strach mě ochromuje
xxx
Proč je mnozí tolik obdivují
a druzí čekají na jejich smrt.
Jedni se před nimi plazí
a zbytky hltají jak hladový chrt.
xxx
Proč jen nadávám a žvaním
Proč nechám si ničit štěstí
Proč co říkají, nenazvu lhaním
Proč jim neodpovím pěstí
Václav Kunft
Květen (Máj)
Květen nás dokáže zmámit, zapomeneme přemýšlet. Jen si vzpomeňte, co bylo loni a rok před tím, ale stejně se na něj znovu těšíme. Dává nám naději.
Václav Kunft
Karetní společnost
Karetní společnosti bývají různorodé, většinou to jsou mlčenliví flegmatici. Občas se mezi nimi najde prudká a výbušná osobnost, pak není k násilí daleko.
Václav Kunft
Zpocené milování (Sonet 30.)
Někdy věci sice vypadají nepatřičně, neskutečně, nebo neproveditelně, ale při tom mají jen jediné možné a správné řešení.
Václav Kunft
Primavera
Ohřálo mě sluníčko, vzpomněl jsem si na Vesnu. Ku podivu mně, ale před očima vyskočila Botticelliho Primavera. Bylo to, jak bych opět stál v Uffizi.
Václav Kunft
Zelený vlkodlak
I když jsem romantik a optimista občas na mě sedne světobol. Viděl a slyšel jsem toho tolik, že by bylo divné, kdyby se mi to nestávalo.
