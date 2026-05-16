Proč pár dědků na pokraji senility svými nepochopitelnými rozhodnutími ničí životy miliónům lidí. Proč se tisíce politologů snaží ty nesmysly pochopit a zdůvodnit.

Proč?

Proč je bůh zla vzteklý stařík

Na tváři škleb a v hrudi kámen

Temna prorok a smrti zvoník

Své chtivosti sluha i vězeň

xxx

Proč nenávidí dětský smích

Děs z těch starců mě zavaluje

Vězní život a radost ve věžích

Panický strach mě ochromuje

xxx

Proč je mnozí tolik obdivují

a druzí čekají na jejich smrt.

Jedni se před nimi plazí

a zbytky hltají jak hladový chrt.

xxx

Proč jen nadávám a žvaním

Proč nechám si ničit štěstí

Proč co říkají, nenazvu lhaním

Proč jim neodpovím pěstí

Autor: Václav Kunft | sobota 16.5.2026 19:42 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Václav Kunft

  • Počet článků 467
  • Celková karma 12,24
  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

