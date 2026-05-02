Primavera

Ohřálo mě sluníčko, vzpomněl jsem si na Vesnu. Ku podivu mně, ale před očima vyskočila Botticelliho Primavera. Bylo to, jak bych opět stál v Uffizi.

Primavera

Jak rudé červánky

Dlouhé vlnité vlasy

Dva vonné bochánky

Vesniny sladké prsy

Její vášnivé objetí

Je jak jarní bouře

Zalévá vše zelení

Mladosti jasná záře

Bohyně divoké lásky

Ze slunce jasně svítí

S ní další rusovlásky

Házejí milostné kvítí

Nevidím je, jen cítím

Jak kolem mě tančí

Zalykám se dojetím

Dědci tak snadno pláčí

Autor: Václav Kunft | sobota 2.5.2026 22:34 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Václav Kunft

Zelený vlkodlak

I když jsem romantik a optimista občas na mě sedne světobol. Viděl a slyšel jsem toho tolik, že by bylo divné, kdyby se mi to nestávalo.

30.4.2026 v 17:17 | Karma: 8,73 | Přečteno: 178x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Jsem motýl

Další poslednina, je to jen dojem, jak to jiní vidí, ne jak to já cítím, třeba dělám chybu a skutečnost je jiná. Stejně si zkusím ještě poletovat.

25.4.2026 v 10:42 | Karma: 11,67 | Přečteno: 339x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Pragmatismus. K čertu se sebeúctou.

Vždy jsem si myslel, že jedna z hodnot je sebeúcta, sebeúcta, která vychází z respektu k židovsko-křesťanskému žebříčku hodnot a z jeho obhajoby. Je zřejmé, že jsem se mýlil.

20.4.2026 v 13:38 | Karma: 14,73 | Přečteno: 323x | Diskuse | Společnost

Václav Kunft

Kamenný trůn

Tak tohle byl původní plán, takhle měly vypadat posledniny. Vzpomínky pro mě a verše pro mojí generaci, ne vždy to tak dopadlo.

18.4.2026 v 23:13 | Karma: 12,33 | Přečteno: 362x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Náhodné věty

Vrátil jsem se z procházky a napsal si pár vět. Během dne jsem dopsal několik dalších. Počítal jsem s tím, že to časem upravím. Neupravil, jen jsem některé věty vyškrtl, přeházel pořadí a nechal syrové, jak to bylo.

11.4.2026 v 11:22 | Karma: 13,10 | Přečteno: 321x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Východočeské divadlo v Pardubicích uvedlo premiéru hry Kurýr má zpoždění.

ilustrační snímek
2. května 2026  20:51,  aktualizováno  20:51

Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo v premiéře inscenaci Kurýr má zpoždění v režii...

Na západě Čech dnes panovaly letní teploty, přesto se v Potůčkách stále lyžuje

ilustrační snímek
2. května 2026  19:45,  aktualizováno  19:45

I přes letní teploty přes 25 stupňů Celsia, které dnes na západě Čech panovaly a meteorologové je...

Oslavy Mezinárodního dne jazzu 2026 vyvrcholily strhujícím koncertem hvězdných umělců z Chicaga

2. května 2026  20:54

vydáno 2. května 2026  20:47

I když Miškovice tvoří příhraniční část hlavního města Prahy, z hlediska kulturních akcí
se tato...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Václav Kunft

  • Počet článků 463
  • Celková karma 12,07
  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.