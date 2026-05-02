Primavera
Jak rudé červánky
Dlouhé vlnité vlasy
Dva vonné bochánky
Vesniny sladké prsy
Její vášnivé objetí
Je jak jarní bouře
Zalévá vše zelení
Mladosti jasná záře
Bohyně divoké lásky
Ze slunce jasně svítí
S ní další rusovlásky
Házejí milostné kvítí
Nevidím je, jen cítím
Jak kolem mě tančí
Zalykám se dojetím
Dědci tak snadno pláčí
Václav Kunft
Zelený vlkodlak
I když jsem romantik a optimista občas na mě sedne světobol. Viděl a slyšel jsem toho tolik, že by bylo divné, kdyby se mi to nestávalo.
Václav Kunft
Jsem motýl
Další poslednina, je to jen dojem, jak to jiní vidí, ne jak to já cítím, třeba dělám chybu a skutečnost je jiná. Stejně si zkusím ještě poletovat.
Václav Kunft
Pragmatismus. K čertu se sebeúctou.
Vždy jsem si myslel, že jedna z hodnot je sebeúcta, sebeúcta, která vychází z respektu k židovsko-křesťanskému žebříčku hodnot a z jeho obhajoby. Je zřejmé, že jsem se mýlil.
Václav Kunft
Kamenný trůn
Tak tohle byl původní plán, takhle měly vypadat posledniny. Vzpomínky pro mě a verše pro mojí generaci, ne vždy to tak dopadlo.
Václav Kunft
Náhodné věty
Vrátil jsem se z procházky a napsal si pár vět. Během dne jsem dopsal několik dalších. Počítal jsem s tím, že to časem upravím. Neupravil, jen jsem některé věty vyškrtl, přeházel pořadí a nechal syrové, jak to bylo.
