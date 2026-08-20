Přehrady
Průměrné menší vodní dílo jako to u Kryr se odhaduje na 2 až tři miliardy korun. U nás počítejme spíše ty tři. Odhad na 20 je tedy 60 miliard. Chyba lávky. Trvání realizace takové stavby je od nápadu přes výkup pozemků, projektování, samotnou stavbu a plné napuštění v průměru 10 let. To je za předpokladu, že různí ochránci přírody budou projekt zdržovat pouze minimálně.
Kolik takových projektů je možné realizovat souběžně? Na kolik takových projektů máme stavební kapacity. O kolik inflace prodraží těch odhadovaných 60 miliard. Kdy budou vidět první výsledky. Kdy budou všechny tyto stavby dokončeny. O tom se nemluví, to by tento bombastický PR projekt mohlo ohrozit. Během let bude nespočet příležitostí projekt odložit, modifikovat a vinit z toho někoho jiného. Ale musím uznat, zní to dobře.
Pak je tu příklad obce Vohančice, před osmi lety byla obec bez vody, dnes má vody dost, krajina se ochladila eroze zpomalila. Nestála za nimi celá státní mašinerie, ale rozumní a rozhodní obecní zastupitelé. Celý projekt stál 80 miliónů.
Nebylo by tedy, rychlejší, levnější a účinnější začít tím, co hydrologové říkají již léta?
Suché poldry znamenají zadržování vody v krajině a účinnou zbraň proti povodním. Výstavba poldru se šestimetrovou hrází na zachycení asi 10 000 metrů krychlových stojí asi 8 miliónů. Trvá asi 5 měsíců a může ji realizovat menší lokální firma.
Rybníky stojí asi 2 milióny za hektar vodní plochy. Doba realizace od nápadu po napuštění 2 až 5 let.
Obnova mokřadů a tůní od pár desítek tisíc u menších po několik miliónů u větších projektů. Doba vybudování od několika týdnů po zhruba rok u větších. Dále se dají obnovovat nivy a lužní lesy, které mají také dvojí dopad. Zadržování vody v krajině a obranu proti povodním. Protierozní valy, meze s křovisky, které by dělily obrovské lány. Možností jsou spousty.
Nezní to tak dobře a bombasticky jako 20 přehrad. Výstavba a řízení budou většinou na místních autoritách, vláda nebude tedy tak oslavována. Vláda ale bude muset většinu nákladů pokrýt z dotací. Výsledky ale budou rychlejší a viditelnější. Profitovat nebudou tedy politici, ale občané a tady bude asi ten kámen úrazu.
Nesnažil jsem se napsat ekonomickou úvahu, ale povídání na základě selského rozumu.
Václav Kunft
Maškarní (Limerik)
-----------------Tak nevím, psát anglicky Limerick nebo česky Limerik-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Byli krásní (Sonet 34)
Tady nechci psát perex, byl by hloupý--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Další Haiku
---------------------------------na Haiku nelze psát perex-----------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Podivná náhoda (Další Libozvuk)
Asi to bude tím vedrem, že se na mě valí jeden libozvuk za druhým. Možná, že jsem již příliš starý a líný přemýšlet, a tak se nechávám unášet proudem náhodných nápadů.
Václav Kunft
Dlouhá pláž
Toulavé myšlenky mně umožňují navštívit místa kde jsem dlouho nebyl. Místa, která nevypadají tak jak vypadala. Místa, která jsou alegorií.
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