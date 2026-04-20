Pragmatismus. K čertu se sebeúctou.

Vždy jsem si myslel, že jedna z hodnot je sebeúcta, sebeúcta, která vychází z respektu k židovsko-křesťanskému žebříčku hodnot a z jeho obhajoby. Je zřejmé, že jsem se mýlil.

Premiér Babiš opět prokázal svou genialitu. Samozřejmě, že je nutné se vykašlat na nějakou hodnotovou zahraniční politiku, nemá smysl. Jediné, co má smysl, je kšeft, a to za každou cenu. Vystrčil by se měl vykašlat na Tchaj-wan. Měl by se naučit na hrát na klavír a zaletět do Pekingu zahrát panu Si. Zeman to udělal také. Ekonomicky to sice nic nevyneslo, ale udělalo to docela rozruch. To dá Babišovi čas na pragmatické vyjednávání s Ruskem. Ruský trh je vyhladovělý, tedy pragmaticky vzato, ideální pro naše firmy. Vývoz by samozřejmě nešel přímo, ale přes Moldavsko. Po železnici do Bratislavy (Fico je také pragmatik) a pak po Dunaji do Giurgiulesti. Moldavsko je spřátelená země usilující o vstup do EU. Co se stane se zbožím po tom, co dopluje do Moldavska nás pragmaticky nemusí zajímat, takhle to dělá kde kdo. Moskva bude platit ropou a plynem přes Slovensko. Je to dostatečně pragmatické? Co z toho budou mít občané? Jedni to budou považovat za ostudu, druzí za dobrý kšeft. Co z toho bude mít Babiš, co vám je do toho, ostatně oni nás o tom poinformují nezávislá veřejnoprávní media.

Autor: Václav Kunft | pondělí 20.4.2026 13:38 | karma článku: 5,17 | přečteno: 80x

Václav Kunft

Kamenný trůn

Tak tohle byl původní plán, takhle měly vypadat posledniny. Vzpomínky pro mě a verše pro mojí generaci, ne vždy to tak dopadlo.

18.4.2026 v 23:13 | Karma: 7,91 | Přečteno: 121x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Náhodné věty

Vrátil jsem se z procházky a napsal si pár vět. Během dne jsem dopsal několik dalších. Počítal jsem s tím, že to časem upravím. Neupravil, jen jsem některé věty vyškrtl, přeházel pořadí a nechal syrové, jak to bylo.

11.4.2026 v 11:22 | Karma: 11,41 | Přečteno: 256x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Láska je melodie

Hudba i láska jsou univerzální, na člověka obě působí blahodárně. Poezie i hudba od nepaměti opěvovala lásku, ani jedna, ani druhá by bez lásky nemohla existovat.

8.4.2026 v 11:47 | Karma: 12,10 | Přečteno: 279x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Absurdní modrá

Psát perex na absurditu je samo o sobě absurdní. A co dnes není, závist se vydává za názor, egoismus za službu celku, lež za informaci.

5.4.2026 v 10:34 | Karma: 12,93 | Přečteno: 368x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Ježek (Libozvuk)

Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.

29.3.2026 v 10:28 | Karma: 13,58 | Přečteno: 409x | Diskuse | Poezie a próza
Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
16. dubna 2026  10:28

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
14. dubna 2026  11:11

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Rušný víkend záchranářů, v sobotu v kraji havarovalo sedm motocyklistů

Během soboty se v Plzeňském kraji stalo sedm nehod s účastní motorkářů. (18....
20. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Hezké sobotní počasí vylákalo motorkáře v Plzeňském kraji k vyjížďkám. Ne všichni ale dojeli zpět...

Ostrava dokončila vybavení památkově chráněné Grossmannovy vily

Ostrava dokonÄŤila vybavenĂ­ pamĂˇtkovÄ› chrĂˇnÄ›nĂ© Grossmannovy vily
20. dubna 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Město Ostrava dokončilo vybavení interiéru památkově chráněné Grossmannovy vily. V uplynulých...

Krajští zastupitelé rozdělí mezi hasiče na Vysočině víc než 16,5 milionu korun

ilustrační snímek
20. dubna 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Kraj Vysočina dnes schválil dotace hasičům za celkem víc než 16,5 milionu korun. Pomohou také s...

Porodnost v Česku na historickém minimu: Proč se rodí nejméně dětí v historii?

Děti se rodí v každé době. V časech zlých i dobrých. V těch obtížných někdy i...
20. dubna 2026

Porodnost v Česku se propadla na historické minimum a odborníci varují před dlouhodobými dopady na...

Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

