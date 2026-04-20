Pragmatismus. K čertu se sebeúctou.
Premiér Babiš opět prokázal svou genialitu. Samozřejmě, že je nutné se vykašlat na nějakou hodnotovou zahraniční politiku, nemá smysl. Jediné, co má smysl, je kšeft, a to za každou cenu. Vystrčil by se měl vykašlat na Tchaj-wan. Měl by se naučit na hrát na klavír a zaletět do Pekingu zahrát panu Si. Zeman to udělal také. Ekonomicky to sice nic nevyneslo, ale udělalo to docela rozruch. To dá Babišovi čas na pragmatické vyjednávání s Ruskem. Ruský trh je vyhladovělý, tedy pragmaticky vzato, ideální pro naše firmy. Vývoz by samozřejmě nešel přímo, ale přes Moldavsko. Po železnici do Bratislavy (Fico je také pragmatik) a pak po Dunaji do Giurgiulesti. Moldavsko je spřátelená země usilující o vstup do EU. Co se stane se zbožím po tom, co dopluje do Moldavska nás pragmaticky nemusí zajímat, takhle to dělá kde kdo. Moskva bude platit ropou a plynem přes Slovensko. Je to dostatečně pragmatické? Co z toho budou mít občané? Jedni to budou považovat za ostudu, druzí za dobrý kšeft. Co z toho bude mít Babiš, co vám je do toho, ostatně oni nás o tom poinformují nezávislá veřejnoprávní media.
Václav Kunft
Kamenný trůn
Tak tohle byl původní plán, takhle měly vypadat posledniny. Vzpomínky pro mě a verše pro mojí generaci, ne vždy to tak dopadlo.
Václav Kunft
Náhodné věty
Vrátil jsem se z procházky a napsal si pár vět. Během dne jsem dopsal několik dalších. Počítal jsem s tím, že to časem upravím. Neupravil, jen jsem některé věty vyškrtl, přeházel pořadí a nechal syrové, jak to bylo.
Václav Kunft
Láska je melodie
Hudba i láska jsou univerzální, na člověka obě působí blahodárně. Poezie i hudba od nepaměti opěvovala lásku, ani jedna, ani druhá by bez lásky nemohla existovat.
Václav Kunft
Absurdní modrá
Psát perex na absurditu je samo o sobě absurdní. A co dnes není, závist se vydává za názor, egoismus za službu celku, lež za informaci.
Václav Kunft
Ježek (Libozvuk)
Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.
Exkluzivní prodej rekreační dům 4+kk, pozemek 419 m2, Újezd u Svatého Kříže
Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany
4 690 000 Kč
