Poslední pouť (Sonet sedmnáctý)

K tomuto sonetu se píše perex hrozně blbě. Psát perex k sonetu o smrti není jednoduché, k sonetu o vlastní smrti je to dvakrát trapné.

Neboj se a vykroč na ni

Uvítá a povede tě nádherná dáma

Je vstřícná a krásná tahle paní

Rozumíš si s ní jen pohledem beze slova

xxx

Po vroucím začátku trochu ochladla

Kráčí pevným krokem s milým úsměvem

Její krása již nezáří, zdá se, že zešedla

Její oči svítí a září ledovým mrazem

xxx

Setmělo se do smuteční fialové barvy

Pomalu vstupujeme do studené vody

Již není se mnou, již jdu jen já sám

xxx

Nejdu, plavu, chce se mi tolik spát

Ledová voda mě svírá, nemohu plavat

Je to tu chlapče, zavíráš krám

Autor: Václav Kunft | sobota 6.9.2025 10:14 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Václav Kunft

  • Počet článků 403
  • Celková karma 12,09
  • Průměrná čtenost 280x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

