Poslední pouť (Sonet sedmnáctý)
Neboj se a vykroč na ni
Uvítá a povede tě nádherná dáma
Je vstřícná a krásná tahle paní
Rozumíš si s ní jen pohledem beze slova
xxx
Po vroucím začátku trochu ochladla
Kráčí pevným krokem s milým úsměvem
Její krása již nezáří, zdá se, že zešedla
Její oči svítí a září ledovým mrazem
xxx
Setmělo se do smuteční fialové barvy
Pomalu vstupujeme do studené vody
Již není se mnou, již jdu jen já sám
xxx
Nejdu, plavu, chce se mi tolik spát
Ledová voda mě svírá, nemohu plavat
Je to tu chlapče, zavíráš krám
Václav Kunft
Strom v Bedfordshire
Nebylo moc hezky přesto jsem šel na procházku. Šel jsem po polní cestě k hájku a bažantnici, tam se cesta lomila. Uviděl jsem ve stráni starý strom a u něj se pásl kolouch. Vůbec se mě nebál.
Václav Kunft
Vstoupil jsem do ráje
Čím jsou vzpomínky starší, tím víc připomínají obraz malovaný zlatem s růžovými okraji. Šeptají na tebe horkým dechem, omamují tě tou vůní vzdálených časů.
Václav Kunft
Sonet patnáctý
Často přijdeme vlastní hloupostí o něco vzácné a krásné. Viníme za to kdekoho jen ne sebe. Nedokážeme se vzchopit a o tu krásu zabojovat.
Václav Kunft
Wrest Park
Téměř nikdy nepíši blogy o rodině. Toto je výjimka. Byli jsme s manželkou na svatbě další vnučky a při té příležitosti jsme si udělali malou dovolenou.
Václav Kunft
Není (sonet čtrnáctý)
Ta píseň s tou básní nemá nic společného. Ona vlastně nemá nic společného s ničím. Má ovšem vše společné s tím, co si přejete, aby měla.
