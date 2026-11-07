Poezie m i z í í í Lament
Poezie m i z í í í
Lament
Byla krásná, průzračně čistá,
romantická, naivní mluvila pravdu.
Kam se nám pro Pána ztratila
Nevěřím, že ji ještě kdy najdu
****
Když facka vládne nad růží
Za šklebem mizí tvář hebká
Místo šepotu o lásce zazní
ti do uší sprostá nadávka
****
Umění lásku vášnivě vyznávat
To se nenosí, buďme pragmatičtí
Mizí i uměni se radovat a smát
ať nevypadáme hloupě romantičtí
****
Milovat a courat se ranní rosou
Jít bez přemýšlení nazí cestami
do dálek, do kterých nás vedou.
Vše opustit, co zůstalo za námi
****
V mrazu se těsně objímat a hřát
Tisknout se k sobě a sálat láskou
V žáru léta se kusem ledu stát
Nad mocí lásky němě žasnout
****
Četl jsem o poezii ve tvých očích
Četl jsem poezii v útlých knížkách
Viděl jsem ji na horských úbočích
Poznal jsem ji i v širých rovinách
****
Potkal jsem ji ve vlnách na moři
Asi se mi v nich nešťastně utopila
Marně jsem ji hledal pod stromy
V hlubokém lese se asi zatoulala
****
Rudě krásná, jak zapadající slunce
Hřejivá jak peřina, do které uléhám
Podobná gazele či mladinké dívce
Opojné chvilce, kterou nepoznám
****
Snad jsem neoslepl, že ji nevidím
Doufám, že se jen pletu a ona je tu,
jen ji zahalil z toho spáleniště dým,
že lžu a ona není odepřena světu
Václav Kunft
Na polštáři vlas (Libozvuky)
----------Tak ze mě zase vypadl libozvuk. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.-----------------------------------------
Václav Kunft
Podzimní nelibozvuk
-----Jak vyplývá z názvu jde o opak libozvuku, nemusí znít dobře, ale dává smysl.---------------------------------------------------
Václav Kunft
Šílená paleta (Jackson Pollock)
------------------------Podzim je nádherné šílenství.----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Kočka
-----------------------Někdo si holt umí život zařídit.----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Jiné vtělení
--------------Každý má na krásu a sexualitu svůj názor.--------------------------------------------------------------------------------
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