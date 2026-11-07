Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Poezie m i z í í í Lament

Václav Kunft
------------------Doufám, že to je jenom můj dojem.-----------------------------------------------------------------------------------

Poezie m i z í í í

Lament

Byla krásná, průzračně čistá,

romantická, naivní mluvila pravdu.

Kam se nám pro Pána ztratila

Nevěřím, že ji ještě kdy najdu

****

Když facka vládne nad růží

Za šklebem mizí tvář hebká

Místo šepotu o lásce zazní

ti do uší sprostá nadávka

****

Umění lásku vášnivě vyznávat

To se nenosí, buďme pragmatičtí

Mizí i uměni se radovat a smát

ať nevypadáme hloupě romantičtí

****

Milovat a courat se ranní rosou

Jít bez přemýšlení nazí cestami

do dálek, do kterých nás vedou.

Vše opustit, co zůstalo za námi

****

V mrazu se těsně objímat a hřát

Tisknout se k sobě a sálat láskou

V žáru léta se kusem ledu stát

Nad mocí lásky němě žasnout

****

Četl jsem o poezii ve tvých očích

Četl jsem poezii v útlých knížkách

Viděl jsem ji na horských úbočích

Poznal jsem ji i v širých rovinách

****

Potkal jsem ji ve vlnách na moři

Asi se mi v nich nešťastně utopila

Marně jsem ji hledal pod stromy

V hlubokém lese se asi zatoulala

****

Rudě krásná, jak zapadající slunce

Hřejivá jak peřina, do které uléhám

Podobná gazele či mladinké dívce

Opojné chvilce, kterou nepoznám

****

Snad jsem neoslepl, že ji nevidím

Doufám, že se jen pletu a ona je tu,

jen ji zahalil z toho spáleniště dým,

že lžu a ona není odepřena světu

Autor: Václav Kunft | sobota 7.11.2026 17:28 | karma článku: 0 | přečteno: 7x
Vstoupit do diskuse (2 příspěvků)

Další články autora

Václav Kunft

Na polštáři vlas (Libozvuky)

----------Tak ze mě zase vypadl libozvuk. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.-----------------------------------------

4.11.2026 v 20:32 | Karma: 8,18 | Přečteno: 86x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Podzimní nelibozvuk

-----Jak vyplývá z názvu jde o opak libozvuku, nemusí znít dobře, ale dává smysl.---------------------------------------------------

2.11.2026 v 19:02 | Karma: 10,48 | Přečteno: 148x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Šílená paleta (Jackson Pollock)

------------------------Podzim je nádherné šílenství.----------------------------------------------------------------------------------

31.10.2026 v 11:09 | Karma: 9,44 | Přečteno: 138x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Kočka

-----------------------Někdo si holt umí život zařídit.----------------------------------------------------------------------------------

27.10.2026 v 18:12 | Karma: 13,55 | Přečteno: 219x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Jiné vtělení

--------------Každý má na krásu a sexualitu svůj názor.--------------------------------------------------------------------------------

21.10.2026 v 20:35 | Karma: 12,66 | Přečteno: 208x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+
3. listopadu 2026

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...
5. listopadu 2026  16:08,  aktualizováno  6. 11. 9:04

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...
31. října 2026  19:14

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...

Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech

MAN před přestavbou sloužil armádě. Měl najeto jen 4 500 kilometrů.
4. listopadu 2026  19:01,  aktualizováno  5. 11. 7:32

Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...

Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

Eva Leinweberová
30. října 2026  19:30,  aktualizováno  31. 10. 11:30

Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale...

Provoz na I/3 u Benešova zastavila nehoda tří aut, jeden člověk se zranil

ilustrační snímek
7. listopadu 2026  13:46,  aktualizováno  13:46

Provoz na hlavním silničním tahu z Prahy na Tábor dnes kolem poledne zastavila u Benešova nehoda...

Nehoda čtyř aut uzavřela hlavní tah z Prahy na Tábor, jeden člověk se zranil

Policejní auto.
7. listopadu 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Nehoda tří osobních a jednoho nákladního automobilu zastavila v sobotu kolem poledne provoz na...

Na horách stačí jeden špatný krok. Záchrana vrtulníkem může stát přes 300 tisíc korun

Horští záchranáři z celé republiky opět vyjížděli k velkému množství zraněných...
7. listopadu 2026  14:16

Mokré kameny, spadané listí a námraza mohou zkomplikovat pohyb na horách. Na zvýšené riziko úrazů...

Dejte na vytížené tratě troleje, žádají dopravci. Bateriové vlaky nestačí

Mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm stále jezdí dieselové...
7. listopadu 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Ještě letos by mohla Správa železnic začít vybírat firmu, která se postará o modernizaci a...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Václav Kunft

  • Počet článků 515
  • Celková karma 13,72
  • Průměrná čtenost 289x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.