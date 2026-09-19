Podzimní posel
Podzimní posel
Ještě je léto, ale podzim se nám hlásí
Rosa v ranní trávě jako diamanty září
Tráva studí do nohou, nejde chodit bosý
Vycházející slunce teple spočine na tváři
Krajina jak paleta šíleného impresionisty
Rozmáchlé tahy, všechno to bohatství
Oranžové, rudé, žlutohnědé i zlaté listy
Za ty poklady koupíš i zakleté království
xxx
Na stromech podél cest u zoraných poli
Jak kati léta sedí káňata a malé poštolky
Varování, času je namále a mraky se valí
Odlétají rorýsi, čápi, houfují se vlaštovky
Zavoní astry, chryzantémy, ovoce a vřes
Krásou se zalyká ten boží čas hojnosti
Větrem se zachvěje keř, sad, alej pak i les
Plíží se pošmourno chladné budoucnosti
xxx
Třepotá se ve větru, k zemi pomalu klouže
Co tě čeká, další jaro, nebo zimní hrobeček
Padá chudinka do špinavé, studené louže
Teple hnědý posel podzimu, malý lísteček
Václav Kunft
Fotky, co máme v peněžence
Zabloudil jsem trochu do poslednin. Tahle básnička je pro dědky, kteří nemají nebo nechtějí používat chytrý telefon.
Václav Kunft
Chtěl jsem
--------------I sem se myšlenky někdy zatoulají. –--------------- -------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Kamarád les
-----Takhle to dopadá, když člověka přepadne nostalgie.----------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Jízda
----------------------Kdy psát a kdy nepsat závěť.-------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Tento okamžik
------Jsou okamžiky, kdy všechno víte, všechno je jasné. -----------------------------------------------------------------------------
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