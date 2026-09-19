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Podzimní posel

Václav Kunft
Manželka říká, že vstaneme brzo a půjdeme na houby. Nejde to, v lese je v to brzo ještě tma.----------------------------------------

Podzimní posel

Ještě je léto, ale podzim se nám hlásí

Rosa v ranní trávě jako diamanty září

Tráva studí do nohou, nejde chodit bosý

Vycházející slunce teple spočine na tváři

Krajina jak paleta šíleného impresionisty

Rozmáchlé tahy, všechno to bohatství

Oranžové, rudé, žlutohnědé i zlaté listy

Za ty poklady koupíš i zakleté království

xxx

Na stromech podél cest u zoraných poli

Jak kati léta sedí káňata a malé poštolky

Varování, času je namále a mraky se valí

Odlétají rorýsi, čápi, houfují se vlaštovky

Zavoní astry, chryzantémy, ovoce a vřes

Krásou se zalyká ten boží čas hojnosti

Větrem se zachvěje keř, sad, alej pak i les

Plíží se pošmourno chladné budoucnosti

xxx

Třepotá se ve větru, k zemi pomalu klouže

Co tě čeká, další jaro, nebo zimní hrobeček

Padá chudinka do špinavé, studené louže

Teple hnědý posel podzimu, malý lísteček

Autor: Václav Kunft | sobota 19.9.2026 22:19 | karma článku: 0 | přečteno: 7x
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Václav Kunft

  • Počet článků 504
  • Celková karma 13,24
  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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