Podzimní nelibozvuk
Podzimní nelibozvuk
Chladne mi tvář, chladne mi srdce
Přichází každoroční zimní strach
Budu tu až jaro přijde
Nebo ze mě bude prach
Václav Kunft
Šílená paleta (Jackson Pollock)
------------------------Podzim je nádherné šílenství.----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Kočka
-----------------------Někdo si holt umí život zařídit.----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Jiné vtělení
--------------Každý má na krásu a sexualitu svůj názor.--------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Děsím se. (sonet 36)
Tak jako libozvuky, tak i sonety přešly z “Poslednin“ do “Tak jak se myšlenky toulají.“-------------------------------------------------
Václav Kunft
Podzimní libozvuky II
Když se na podzim kazí počasí, básníci myslí na jaro, dědci na dětství. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.
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