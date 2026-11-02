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Podzimní nelibozvuk

Václav Kunft
-----Jak vyplývá z názvu jde o opak libozvuku, nemusí znít dobře, ale dává smysl.---------------------------------------------------

Podzimní nelibozvuk

Chladne mi tvář, chladne mi srdce

Přichází každoroční zimní strach

Budu tu až jaro přijde

Nebo ze mě bude prach

Autor: Václav Kunft | pondělí 2.11.2026 19:02 | karma článku: 0 | přečteno: 12x
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Václav Kunft

  • Počet článků 513
  • Celková karma 13,66
  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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